السودان.. معارك في الخرطوم ومساعٍ لإنهاء الحرب

فيما تشتد حدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في جبهات القتال المختلفة بالعاصمة وبعض الولايات الأخرى، تواصل القوى المدنية تحركاتها واتصالاتها مع الفاعلين على المستوى الإقليمي والدولي، من أجل إيجاد مخرج يوقف الحرب وينهي معاناة ملايين السودانيين المتأثرين من الحرب التي شارفت على إكمال شهرها العاشر.

وشهدت مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم تبادلاً للقصف المدفعي، حيث استهدفت قوات الدعم السريع القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي قصف مدفعية ثقيل منطلق من مواقع سيطرة قوات الدعم السريع، وشاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من محيط القيادة العامة للجيش، ومواقع أخرى بالخرطوم بحري وشرق النيل.

وفي ولاية الجزيرة نفذ الطيران الحربي غارات جوية استهدفت مواقع للدعم السريع شرق مدينة ود مدني، كما استهدف الطيران الحربي تجمعات لقوات الدعم السريع غرب وجنوب المدينة، في الوقت الذي عزز الجيش من دفاعاته المتقدمة بكل من ولايتي سنار والقضارف المجاورتين لولاية الجزيرة، لمنع توغل قوات الدعم السريع المنتشرة على الحدود المشتركة لتلك الولايات.

لقاء في جوبا

سياسياً التقى وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ((تقدم)) - الجمعة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، في جوبا، بحضور مستشار الرئيس للشؤون الأمنية والسياسية ووزيري شؤون مجلس الوزراء والاستثمار ونائب وزير الخارجية.

وعرض الوفد رؤية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التي تؤكد على أهمية وقف الحرب كأولوية قصوى لمعالجة الكارثة الإنسانية وبدء مسار سلمي سياسي لمخاطبة قضايا الأزمة المتراكمة والتوافق على معالجاتها بما يفضي للمحافظة على وحدة السودان وتحقيق السلام المستدام والعدالة والتنمية وجيش قومي ومهني واحد وحكم مدني ديمقراطي وتنفيذ شعارات ثورة ديسمبر.

وأبدى الرئيس سلفا كير أسفه لاستمرار الحرب وما سببته من كارثة إنسانية وتهديد لوحدة واستقرار السودان. وأكد أن جنوب السودان يرى ضرورة تنسيق الجهود الدولية والإقليمية وتكاملها لوقف الحرب، وأنه سيواصل مساعيه مع قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ومع قادة المجتمع الدولي والإقليمي من أجل التعجيل بالوصول لوقف إطلاق النار، مشيراً لاعتزام دولة جنوب السودان تقديم تصور للقوى المدنية لحل الأزمة في السودان عبر الحوار.

وأعلن وفد ((تقدم)) استعداده للتعامل الإيجابي مع أي مساعي لإنهاء الحرب وصولاً لتأسيس حكم مدني ديمقراطي مستدام يلبي تطلعات الشعب السوداني.

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