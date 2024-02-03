باكستان.. حكم ثالث بالسجن على عمران خان وزوجته

قال الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إنه وزوجته بشرى خان حكم عليهما أمس، بالسجن سبع سنوات مع فرض غرامة بعد أن رأت محكمة أن زواجهما عام 2018 ينتهك القانون.

وهذا هو ثالث حكم يصدر بحق خان في غضون نحو أسبوع، ويأتي قبل الانتخابات العامة المقررة الخميس المقبل، والتي يحظر عليه خوضها.

وذكرت قناة (إيه.آر.واي نيوز) أن المحكمة غرمت كلاً من الزوجين 500 ألف روبية (1800 دولار).

واتهمت زوجة خان بعدم إكمال فترة العدة بعد طلاقها من زوجها السابق وزواجها من خان. ونفى الزوجان ارتكاب أي مخالفات.

وتزوج نجم الكريكيت الذي تحول للسياسة بشرى بيبي للمرة الثالثة في 2018، وواجه مزاعم بمخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية الخاصة بالزواج بعدما ادعى زوج بيبي السابق أنها تزوجت خان قبل انتهاء فترة العدة بعد طلاقهما.

وقال المحامي جوهر خان رئيس حزب حركة الإنصاف للصحافيين في العاصمة، إنهما سوف يطعنان على الحكم في محكمة أعلى درجة. وأضاف أن الحكم في قضية زواج ليس سوى محاولة ((لتشويه السمعة)).

وحكم على خان (71 عاماً) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاماً مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة. ويقول ممثلو خان إنه سيطعن في القضايا الثلاث. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت أحكام الحبس ستنفذ في الوقت نفسه أم أنه سينفذها واحداً تلو الآخر.

ويقبع خان حالياً في سجن بمدينة روالبندي، بينما ستقضي زوجته فترة عقوبتها في قصرهما الواقع على قمة تل في إسلام اباد. وكان صدر قرار بحرمان خان من تولي أي منصب عام لمدة 10 سنوات.

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