حملة دبلوماسية باتجاه أزمة «الرئاسة» في لبنان

لا يزال البحث جارياً عن مفتاح الحل الرئاسي الضائع في لبنان منذ نحو 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، وبانتظار استكمال مهمة سفراء ((الخماسية)) الهادفة لفتح الباب الرئاسي، تشهد بيروت حراكاً دبلوماسياً متواصلاً، لتبريد جبهة الجنوب.

هذا الحراك استهلّه، الخميس الفائت، وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ووزير الخارجية الهنغاري (المجري) بيتر سيارتو، على أن يصل إلى بيروت، بعد غد الثلاثاء، وزير خارجية فرنسا الجديد، ستيفان سيغورني، في زيارته الأولى للبنان، خلفاً لكاترين كولونا.

ووسط الغموض الذي بات الصفة الملازمة للواقع الداخلي المحاصر بمجموعة ملفات متفجرة، وفيما الملف السياسي بات مرهوناً بمحاولات خارجية يائسة، لكسر التعطيل وفتح الباب الرئاسي، مع ما يعنيه الأمر، وفق إجماع مصادر سياسية لـ((البيان))، من كون نجاح هذه المحاولات مرهوناً بحصول ((معجزات)) ترسم نقطة التقاء بين خطوط التناقض الداخلي المتوازية، يتواصل الاهتمام الدولي بالملف اللبناني انطلاقاً من نقطتين أساسيتين: الأولى، هي إعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان والبحث عن فرص وسبل تكريسه. والثانية، التركيز على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأشارت مصادر متابعة لـ((البيان)) إلى أن بيروت تنتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، حاملاً توجّهات اللجنة الخماسية بشأن الجبهة الجنوبية، والتوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وعليه، لا تزال الرهانات منصبة على دور الخارج، المعلن والمضمر منه، ولا تزال الكواليس اللبنانية تضجّ بإمكانية حصول مقايضة ما بين أيّ اتفاق حول الحدود الجنوبية وإعادة الاستقرار، وإعادة تشكيل السلطة السياسية في لبنان.

ويتساءل مراقبون: ((هل يستطيع الخارج وحده إيجاد الحل للأزمة الرئاسية، خصوصاً أن التوازنات السياسية والنيابية واللعبة الدستورية لا تزال على حالها، الأمر الذي يؤشر إلى أن المساعي الخارجية لا تزال ضمن اللعب في الوقت الضائع؟)).

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