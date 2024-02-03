إسرائيل دمرت 45 % من مباني غزة

إضافة إلى حصيلة الخسائر البشرية الهائلة، التي تتزايد يومياً بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن الحرب خلفت خسائر مادية كبيرة جداً شمل ذلك البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة.

وقدر البنك الدولي ((أن قرابة 45 % من المباني السكنية في القطاع دمرت بشكل كامل، أي أن قرابة مليون شخص فقدوا منازلهم كلياً في القطاع)).

وأشار، في بيان صحافي إلى تدمير 34 ألف منزل بشكل كامل، من بين 55 ألفاً بنسبة تدمير تصل لنحو 60 % تقريباً.

وطال التدمير كافة مناحي الحياة، من أحياء، ومربعات سكنية، ومدارس، ومستشفيات، وبنوك، وأسواق، ومخابز وغيرها، حيث سوت أحياء كاملة في أنحاء متفرقة في القطاع بالأرض بتفجيرات، متعمدة وليس فقط بالقصف الجوي، حيث كشفت صور أقمار صناعية المناطق التي تعرضت لدمار كلي أو شبه كلي في بيت حانون، والشجاعية.

وقال تحليل لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية إن مقارنة صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في الـ7 من يناير الماضي، بصورة قبل بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر الماضي، تظهر حجم الدمار الذي تعرض له القطاع.

ولفت المركز إلى أن أكثر من 22 ألف مبنى تم تدميره بالكامل، بينما تعرض نحو 14 ألف مبنى لأضرار جسيمة، إضافة إلى نحو 39 ألف مبنى تعرض لأضرار متوسطة، مشيراً إلى إجمالي حجم المباني التي تم تدميرها أو تعرضت لأضرار تقدر بنحو ثلث حجم مباني القطاع، خاصة في محافظتي غزة وخان يونس.

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