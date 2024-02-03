ضربات روسية واسعة لمنشآت الطاقة في أوكرانيا

شنت روسيا ضربات واسعة لمنشآت الطاقة في أوكرانيا، وتبادل الطرفان استهداف بنى تحتية خلال هجمات بالمسيرات والصواريخ الليلة قبل الماضية.

وقال أندري بوتشاروف حاكم فولغوغراد الروسية في بيان عبر تليغرام ((صدت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكتروني هجوماً بطائرة مسيرة على أراضي منطقة فولغوغراد. ونتيجة لإسقاط الطائرة المسيرة شب حريق في مصفاة فولغوغراد)). ولم يسفر الهجوم عن قتلى أو مصابين. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى إسقاط سبع مسيرات.

وأفاد الجيش الروسي بأنه جرى اعتراض أربعة أجسام جوية فوق منطقة بيلغورود بجنوب غرب روسية، وجسم آخر فوق منطقة روستوف أون دون إلى الجنوب. ومن ناحية أخرى، قالت كييف إن أوكرانيا واجهت هجمات في المساء بـ14 مسيرة وباثنين بصواريخ أوفود وصواريخ كروز روسية تعرف في حلف الناتو باسم كينغ بولت.

وكما كان الحال الليلة السابقة، كانت مواقع إمداد الطاقة في منطقة دنيبروبيتروفسك الصناعية الهدف الرئيسي للهجمات.

وقال الجيش الأوكراني إنه جرى اعتراض تسع طائرات مسيرة. كما تحدث الحاكم العسكري الأوكراني سيرغي ليساك عن حريقين.

وقال ((نحو 15 ألف شخص بدون كهرباء في المنطقة))، مشيراً إلى انقطاع الكهرباء في محطتي تدفئة في كريفي التي تمد 43 ألف شخص بالتدفئة. وألغيت بعض خطوط الترام في المدينة، وهي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وانقطعت المياه عن العديد من الأسر.

وأضاف الجيش أن الضربات تسببت باندلاع حرائق في المدينة و((تفتقر بعض العائلات إلى إمدادات المياه))، نافياً ((سقوط قتلى أو جرحى)). لكنه أشار إلى إصابة منزلين بأضرار.

من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية في المدينة اولكسندر فيلكول إن شركات الطاقة ((ستضع جداول بانقطاعات طارئة)) في المدينة. وسيتوقف الترامواي السريع في كريفي ريغ عن العمل مع استخدام بعض المستشفيات مولدات كهرباء. وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أنها تعمل على إصلاح البنى التحتية الحيوية.

حصيلة أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن القوات الروسية نفذت خلال أسبوع، 37 ضربة على المجمعات الصناعية العسكرية ومراكز قيادية للقوات الأوكرانية في عدد من مواقع العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأصابت جميع أهدافها بدقة.

وأكدت الدفاع أنه بالإضافة إلى ذلك، ((تم تدمير مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات القوميين والمرتزقة الأجانب)).وأعلنت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 2245 عسكرياً، وحسنت القوات الروسية تموضعها على اتجاه دونيتسك خلال الأسبوع الفائت.

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