كوريا الشمالية تستعرض بصواريخ كروز «كبيرة للغاية»

أعلنت كوريا الشمالية اختبار صواريخ كروز ((مزودة برؤوس حربية جديدة كبيرة الحجم))، بالإضافة لنوع جديد من الصواريخ المضادة للطائرات، وهو ما يزيد وتيرة الاختبارات التي أثارت قلق كوريا الجنوبية.

وجاء التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أمس، بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي اكتشاف إطلاق بيونغيانغ لعدد من صواريخ كروز قبالة ساحلها الغربي.

وهذه الجولة الرابعة من عمليات إطلاق الصواريخ منذ بداية عام 2024. أظهرت صور كورية شمالية تحليق صاروخ كروز على ارتفاع منخفض وقصفه هدفاً مبنياً على الشاطئ، كما ظهر صاروخ آخر يحلق في الهواء بعد إطلاقه من الأرض.

تلويح نووي

عبر إعلانها عن تطوير رؤوس حربية أكبر لصواريخ كروز، ربما تحاول كوريا الشمالية التأكيد على أن هذه الصواريخ تهدف في نهاية المطاف لحمل رؤوس نووية. ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عدد الصواريخ التي أطلقت أو المدى التي وصلت إليه. وقالت الوكالة إن الاختبارات جزء من ((الأنشطة العادية من أجل التطوير العسكري))، ولا تؤثر على أمن دول الجوار.

تعد صواريخ كروز من مجموعة الأسلحة الكورية الشمالية المصممة للتغلب على الدفاعات الصاروخية الإقليمية، وتكمل مخزون البلاد الكبير من الصواريخ الباليستية، ومن بينها صواريخ بعيدة المدى تستهدف الولايات المتحدة.

ويقول محللون إن تكنولوجيا الصواريخ المضادة للطائرات ((مجال يمكن أن تستفيد فيه كوريا الشمالية من تعاونها العسكري مع روسيا))، حيث تصطف الدولتان في مواجهاتهما المنفصلة والمكثفة مع الولايات المتحدة.

وهناك مخاوف في الغرب من تكثيف رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي شجعه التقدم المطرد في ترسانته النووية وتعزيز علاقاته مع روسيا، الضغوط على منافسيه في عام يشهد انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة وتشريعية في كوريا الجنوبية.

ويقول الخبراء إن هدف كيم على المدى البعيد يتمثل في إجبار الولايات المتحدة على قبول فكرة أن تكون بيونغيانغ دولة نووية، والتفاوض على تنازلات أمنية، وتخفيف العقوبات ((من موقع قوة)).

وبينما يقلل معظم المحللين من تهديدات كيم بالحرب، يقول البعض إن هناك احتمالاً بأن الزعيم الكوري قد يحاول القيام باستفزاز عسكري مباشر على نطاق محدود يمكن احتواؤه دون السماح له بالتصعيد إلى حرب شاملة.

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