القوات الأمريكية تعلن إسقاط 8 مسيّرات قبالة اليمن وتدمير 4 قبل إطلاقها

أسقطت القوات الأمريكية فجر أمس، ثماني طائرات بدون طيار قبالة اليمن ودمّرت أربع مسيّرات أخرى على الأرض كانت مجهّزة للإطلاق.

فيما رفع استهداف الحوثيين للملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن تكاليف الشحن على البضائع الواردة إلى اليمن بنسبة 150 %.

وأسقطت مدمّرة بحريّة أمريكية مسيّرة، فيما أسقطت مقاتلات وسفينة حربية سبع مسيّرات في وقت لاحق، بينما دمرت القوات الأمريكية أربع طائرات بدون طيار أخرى على الأرض قبل إطلاقها، وفق ما ذكرت القيادة العسكريّة الأمريكيّة في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وقالت ((سنتكوم))، إن المسيّرات التي دمّرتها على الأرض تعود إلى الميليشيا الحوثية، لكنها لم تحدد أي جماعة أو دولة مرتبطة بالمسيّرات التي أسقطتها في الجو.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إسقاط المسيّرات فوق المياه المفتوحة.

كلفة الشحن

في الأثناء، أكد مسؤول يمني أن استهداف الحوثيين للملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن رفع تكاليف الشحن على البضائع المتجهة إلى البلاد بنسبة وصلت إلى 150 % عما كانت عليه قبل هذه الهجمات، كما أدت إلى تناقص الحركة الملاحية.

وخلال ورشة عمل خاصة بتأثير الهجمات على ميناء عدن، أكد القبطان علي الصبحي وكيل وزارة النقل أن تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، انعكس على زيادة الكلفة الاقتصادية للنقل البحري وتناقص الحركة الملاحية بسبب ارتفاع التأمين على مخاطر الحرب وصلت إلى 16 ضعفاً عما كانت عليه.

كما ارتفعت تكاليف النقل البحري إلى ميناء عدن من 100 إلى 150 بالمئة لارتفاع التأمين الإضافي نتيجة الوضع الحالي.

واستعرض وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ، الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن في نقل التفتيش على السفن من ميناء جدة إلى ميناء عدن وعمل الغرفة التجارية والصناعية بعدن والغرفة الملاحية لإقناع المستوردين اليمنيين والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة من بلد المنشأ إلى ميناء عدن.

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