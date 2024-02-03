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إسرائيل تكثف قصفها الجوي والمدفعي على رفح

2/3/2024 7:17:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، الغارات الجوية على المنازل في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، ما أودى بحياة نحو 20 شخصاً.

وتزامنت الغارات الجوية مع قصف مدفعي باتجاه المناطق الشرقية لرفح، ومحيط المستشفى الأوروبي في جنوب شرقي خان يونس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة، قتلت قرابة 100 فلسطيني من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، في مناطق مختلفة بالقطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أن عدد من لقوا حتفهم في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 27 ألفاً و238.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي شن المزيد من الغارات على المنازل، وعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على خان يونس، ورفح، ودير البلح، ومدينة غزة، ما أدى إلى تدمير أكثر من 38 منزلاً ومنشأة غالبيتها في خان يونس.

إعادة تموضع

وأعاد الجيش الإسرائيلي تموضعه في محيط مخيم خان يونس، وتراجعت الدبابات من العديد من أحياء المدينة، وتركزت العملية العسكرية في وسط المدينة، خاصة محيط مستشفيي الأمل، وناصر، وبلدات عبسان، وبني سهيلة، شرقي المدينة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أمس، إن الجيش الإسرائيلي نسف مربعاً سكنياً وسط المدينة. وفي مدينة غزة، كثف الجيش الإسرائيلي من ضرباته الجوية، التي استهدفت عشرات المنازل في منطقتي الرمال وتل الهوى، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا، وتدمير عشرات المباني.

ووفقاً لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، واصل الجيش الإسرائيلي استهداف مستشفيي ناصر والأمل في خان يونس، بالقصف والاقتحامات، وفرض حصاراً مشدداً في محيط المستشفى الأوروبي.

نازحون

وفي رفح، أفادت تقارير عن سماع ضربات قوية في المدينة المحاذية للحدود المصرية بأقصى جنوب القطاع، والتي نزح إليها نحو مليون و200 ألف فلسطيني.

وتحت المطر، واصل آلاف السكان الفرار من المعارك الدائرة والقصف الإسرائيلي، في السيارات وعلى الدراجات الهوائية، أو في عربات تقطرها حمير، أو حتّى سيراً على الأقدام.

ويسعى النازحون إلى إيجاد ملجأ في رفح، التي انتقل إليها 1,3 مليون نسمة، من أصل إجمالي السكان المقدّر عددهم بـ 2,4 مليون، وهم عرضة في عزّ الشتاء للجوع والأوبئة، بحسب الأمم المتحدة.

وزادت الغارات من قلق مئات آلاف النازحين، الذين تكتظ بهم مراكز الإيواء والخيام المنتشرة في رفح، خوفاً من توسيع إسرائيل اجتياحها البري في المدينة الملاصقة للحدود المصرية.

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