أمريكا تضرب في العراق وسوريا وتعتبرها بداية الرد

قررت روسيا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لبحث الضربات الجوية التي بدأتها الولايات المتحدة فجر أمس، لمواقع في سوريا والعراق، رداً على هجوم استهدف قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية، وأدى لمقتل ثلاثة جنود.

وأدانت الخارجية الروسية هذه الضربات ودعت لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن. ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها أمس: ((الضربات الجوية الأمريكية لأراضي العراق وسوريا تجاهل تام من واشنطن لمعايير القانون الدولي)).

وأضافت: ((يجب ألا توهم مشاركة بريطانيا الولايات المتحدة في هذه الضربات بأنهما شكلتا (تحالفاً دولياً)، كما جرت العادة في تعريف تحالفاتهما)). وأشارت إلى أن الضربات الجوية هدفها الأساسي تأجيج الصراع في المنطقة.

وأكدت زاخاروفا أن ((محاولات استعراض العضلات في المنطقة تهدف للتأثير على الوضع السياسي الداخلي الأمريكي، وتعكس الرغبة في تصحيح المسار الفاشل للإدارة الأمريكية الحالية بطريقة ما على الساحة الدولية)).

واستهدفت الغارات الجوية الأمريكية سبع منشآت تحتوي 85 هدفاً في العراق وسوريا، قالت واشنطن إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والفصائل التي تدعمها طهران وسط أنباء عن مقتل نحو 40 شخصاً.

وهذه الضربات، التي شملت استخدام قاذفات بي-1 بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، هي الأولى في رد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الهجوم في الأردن.

الرد بدأ

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: ((ردنا بدأ اليوم. وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها)). وانتقد روجر ويكر كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بايدن لعدم تكبيده إيران خسائر كبيرة بما يكفي والتأخر كثيراً في الرد.

وقال اللفتنانت جنرال دوغلاس سيمز، مدير العمليات بهيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن الضربات كانت ناجحة على ما يبدو. وذكر أن الضربات نُفذت مع العلم باحتمال سقوط قتلى بين الموجودين في المنشآت.

وقال وزير الدفاع الأمريكي أوستن لويد بعد الغارات، إن بايدن أمر باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني ومن يرتبطون به. وأضاف ((هذه بداية ردنا)). وتابع: ((لا نريد صراعاً في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر، لكن الرئيس وأنا لن نتهاون مع أي هجمات على القوات الأمريكية)).

قيادة وتحكم

وقال الجيش الأمريكي في بيان، إن الغارات أصابت أهدافاً تشمل مراكز قيادة وتحكم ومنشآت لتخزين صواريخ وقذائف وطائرات مسيرة، وكذلك مرافق للخدمات اللوجستية وسلاسل توريد ذخيرة.

وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة أبلغت العراق بالضربات قبل تنفيذها.

لكن بغداد استدعت القائم بأعمال السفارة الأمريكية لتقديم احتجاج رسمي. وجاء في بيان صدر عن الحكومة العراقية أن المناطق التي قصفتها الطائرات الأمريكية شملت أماكن تتمركز فيها قوات الأمن العراقية بالقرب من مواقع مدنية. وأفاد أيضاً بإصابة 23 شخصاً ومقتل 16.

وأفاد عراقيون بأن غارات عدة أصابت حي السكك في مدينة القائم، وهو منطقة سكنية قال عراقيون إن جماعات مسلحة تستخدمها أيضاً لتخزين كميات كبيرة من الأسلحة. وقالت مصادر محلية إن المسلحين غادروا المنطقة واختبأوا في الأيام التي تلت الهجوم في الأردن.

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