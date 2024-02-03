جامعتا الشارقة وأوهايو تستعرضان علاجات سرطان الجهاز الهضمي وتعززان التعاون

عقدت بكلية الطب في جامعة الشارقة ندوة علمية لمناقشة أحدث المستجدات العلمية والبحثية المتخصصة في تشخيص وطرق علاج أمراض السرطان في الجهاز الهضمي والكبد، وذلك بالتعاون مع كلية الطب بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون علمي وبحثي مشترك بين الجامعتين بهدف تعزيز التعاون في مجالات بحثية وأكاديمية عدة في المجالات الطبية والعلوم الصحية.

بدأت الندوة بكلمة الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أكد فيها أهمية التعاون الدولي في مجال البحث العلمي المتخصص مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة عالمياً، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة تضع البحث العلمي ضمن أهم أولوياتها، وتعمل على تطوير وإنشاء بيئة علمية وبحثية متخصصة في مختلف المجالات من خلال المختبرات العلمية والبحثية، وكذلك معاهد البحث العلمي التي يعمل بها عدد كبير من الفرق البحثية وبصفة خاصة في مجالات الطب والعلوم الصحية.

من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور ربيع حلواني مدير معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية، إلى الجهود التي يبذلها المعهد في تأسيس العديد من المختبرات والمراكز المتخصصة في مختلف فروع الطب والصحة.

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