«برنامج معك.. لصحة نفسية» يعزز الوعي الصحي وجودة الحياة

يسعى ((برنامج معك.. لصحة نفسية))، الذي أطلقته الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، إلى نشر التوعية بالقضايا النفسية، وتقديم الدعم والمساعدة للأفراد الذين يحتاجون إليها، وطرح الندوات والملتقيات التوعوية لهم، بالتعاون مع نخبة من أطباء الصحة النفسية المختصين، لتقديم دورات وندوات تفاعلية، ويهدف البرنامج إلى استقطاب الكوادر ذات الخبرة في مواضيع الصحة النفسية على مستوى المنطقة، كما يعتمد على الكوادر الوطنية المحلية ودعمها، لما تقدمه من خبرات وتخصصات دقيقة لتقديم محتوى متنوع، يخدم جميع فئات المجتمع.

وقال الدكتور محمد الأحبابي رئيس ((برنامج معك.. لصحة نفسية)) في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي لـ((البيان)): ((تم إطلاق البرنامج بمبادرة من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، بهدف التوعية بالصحة النفسية والاضطرابات المرتبطة بها، ويشمل البرنامج دورات وندوات تفاعلية، بالتعاون مع خبراء في مجال الصحة النفسية، وذلك في إطار جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل)). وأضاف: ((من الورش التي تم تقديمها محاضرة انطلاق البرنامج، وتسليط الضوء على الأهمية الحيوية للعناية بالصحة النفسية وأبرز العوامل المؤثرة فيها، بالإضافة إلى أبرز الاضطرابات النفسية شيوعاً، ومتى يجب زيارة الطبيب النفسي، ونظرة عامة عن العلاجات المتوفرة)).

وتابع: ((كما نظمت محاضرة ((الإدمان في عصر اقتصاد الدوبامين.. نحو فهم ومقاربة جديدة))، وتناولت جوانب متعلقة بالإدمان وأنواعه وتأثيره وخطورته على الصحة النفسية ووسائل التعافي والدعم المتوفرة، ومحاضرة عن أساليب تعزيز الصحة النفسية، وتطرقت للحديث عن طرق إدارة التوتر والضغوط النفسية، وأهمية النشاط البدني على مكونات الصحة النفسية، بالإضافة إلى طرق تفصيلية عن تحسين جودة النوم، وأساليب أخرى فعالة لتعزيز الرعاية الذاتية والتعامل مع التحديات النفسية)).

ودعا الدكتور الأحبابي جميع شرائح المجتمع للمشاركة في هذه المبادرة وتحقيق الاستفادة منها، مؤكداً أن تعزيز الصحة النفسية في المجتمع يحظى باهتمام ودعم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. ويأخذ طاقم عمل ((برنامج معك.. لصحة نفسية)) على عاتقه التواصل مع مؤسسات المجتمع، وتدريب أفراده على آلية التعامل مع الضغوط والاضطرابات النفسية المختلفة وأعراضها، وتقديم التوجيه اللازم لمواجهة المشكلات النفسية والتصدي لها، والإسهام في مواجهة النظرة المجتمعية السائدة حول الاضطرابات النفسية، كما يهدف البرنامج إلى نقل الخبرات في هذا المجال، والوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع، للاستفادة من الدورات التوعوية.

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