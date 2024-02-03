«إقامة دبي» تعزز مهارات موظفيها بالتعاون مع جامعة «كامبردج»

شهد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، تخريج 18 من موظفي إقامة دبي الذين أكملوا تعلمهم بدورة المهارات الوظيفية باللغة الإنجليزية، التي تم تنظيمها بالتعاون بين إقامة دبي، ممثلة بمركز التعلم المستمر وتطوير المواهب، وجامعة كامبردج، والتي استغرقت 45 يوماً بمعدل 6 ساعات دراسية للفرد، وبإجمالي 1648 تمريناً منجزاً.

واحتوت الدورة على عدد من المواد التدريبية المتعلقة بتنمية قدرات الموظفين، وتحسين مهاراتهم الفكرية، ومقدرتهم على فهم وحل مشكلات العمل بطريقة ابتكارية، ومهارات العمل ضمن فريق، والتواصل وفهم الآخر والاستماع إليه بشكل واضح، وكيفية التعامل مع المتعاملين بمختلف ثقافاتهم، إلى جانب مهارات التفكير النقدي وتحليل المعلومات، واتخاذ القرار الصحيح، وغيرها من المهارات الوظيفية.

تعاون

وشهد حفل التخريج الذي أقيم بالمقر الرئيس لإقامة دبي، عدد من مساعدي المدير العام وضباط إقامة دبي، حيث وجّه الفريق المري كلمة، أشاد خلالها بالتعاون القائم بين إقامة دبي وجامعة كامبردج العريقة، والذي أثمر بإعداد وتأهيل عدد كبير من موظفي إقامة دبي، وتزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والأكاديمية التي تدعم مسارهم الوظيفي.

وتمكنهم من تطوير قدراتهم، ومتابعة التطور في مختلف مجالات عملهم، من خلال الانفتاح على المعارف والعلوم المختلفة والمستحدثة، مستفيدين من مهاراتهم المتقدمة باللغة الإنجليزية، إلى جانب اللغات الحية الأخرى في التواصل مع قطاعات أوسع من الناطقين باللغات المختلفة من المعنيين في الداخل والخارج.

وأكد الفريق المري حرص إقامة دبي على توفير أوسع الفرص أمام موظفيها، وتنمية قدراتهم، من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في الداخل والخارج، وتمكينهم من متابعة دراساتهم وتقدمهم العلمي.

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