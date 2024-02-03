قادة فرق «سوات» يزورون شرطة دبي

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي قادة الفرق التكتيكية ((سوات)) من مختلف دول العالم، الذين حضروا إلى الدولة للمشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية.

حيث اطلعوا على أبرز الخدمات والمبادرات الشرطية الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد المجتمع.

وزار قادة ((سوات)) الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واستمعوا إلى شرح حول الخدمات الشرطية المتنوعة التي تقدمها كل من إدارة الشرطة السياحية وإدارة الجرائم الإلكترونية من أجل إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان.

كما زار قادة ((سوات)) إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واطلعوا على نظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، إلى جانب اطلاعهم على نظام ((التنبؤ الأمني الذكي)) للجرائم التي قد تقع مستقبلاً.

والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويعتمد في تحليلاته على البيانات الضخمة ((Big data)). وتوجه قادة فرق ((سوات)) إلى مركز الشرطة الذكي ((SPS)) في القيادة العامة لشرطة دبي، واستمعوا إلى شرح حول الخدمات المقدمة للجمهور بطريقة ذكية وعلى مدار الساعة، ودون أي تدخل بشري.

وفي ختام الزيارة، عبر قادة ((سوات)) عن شكرهم للقيادة العامة لشرطة دبي على حسن الاستقبال والعروض القيّمة التي شاهدوها، متمنين لشرطة دبي دوام التقدم والنجاح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز