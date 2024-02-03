انخفاض بدرجات الحرارة في الإمارات.. وجبل جيس يسجل 4.2 مئوية

شهدت كافة المناطق في دولة الإمارات انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث سجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة على الدولة، أمس ((السبت))، في جبل جيس برأس الخيمة، بواقع 4.2 درجات مئوية، عند الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي للإمارات.

واستمرت الأجواء الغائمة على أغلب المناطق، مع تكاثر السحب الركامية على مناطق الدولة، نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الشرق، ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، كما استمرت الرياح النشطة والقوية، مع اضطراب الموج في بحر عمان، وبلغ ارتفاع الموج 7 أقدام في العمق.

وتشهد قمة جبل جيس شمالي رأس الخيمة، أدنى درجات الحرارة في دولة الإمارات، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى على جبل جيس ـ 7.5 درجات مئوية تحت الصفر في عام 2017.

ويعد جبل جيس أعلى جبل في دولة الإمارات، حيث يزيد ارتفاعه على 1900 متر فوق سطح البحر، وهو أحد الجبال التي تتكوّن منها سلسلة جبال الحجر. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم الأحد صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً في البحر، وستكون مثيرة للغبار.

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