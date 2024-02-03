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شرطة دبي تتصدر أولى منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

2/3/2024 7:17:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المُتقدمة انطلاق النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية ((سوات 2024)) في المدينة التدريبية بالروية بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومساعدي القائد العام، ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة، وكبار الضباط، وقادة الفرق التكتيكية.

ورحب معالي الفريق عبدالله المري، بالفرق المشاركة في النسخة الخامسة بعد النجاح الذي حققته النسخ الأربع السابقة على مستوى المشاركات الدولية، وعلى مستوى المنافسات بين الوحدات الخاصة والتدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف الدول.

وتمكن فريق القيادة العامة لشرطة دبي ((B )) من حصد المركز الأول في أولى مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية بحصوله على 58 نقطة، فيما تمكن فريق شرطة دبي (( A)) من حصد المركز الثاني بحصوله على 57 نقطة، في حين حصل فريق شرطة كازخستان على المركز الثالث بواقع 56 نقطة.وتوّج اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، الفرق الفائزة في المركز الثلاثة الأولى.

وبدأ التحدي بـ ((المسابقة التكتيكية))، والتي تتطلب من 6 أعضاء من كافة الفرق تحقيق أعلى مستوى انسجام تام فيما بينهم والقدرة على التصويب الناري على الأهداف والتغلب على عامل الوقت.

وستخوض الفرق خلال الأيام المُقبلة مسابقات: الموانع، وإنقاذ ضابط، والبرج، والهجوم، وتتنافس الفرق فيما بينها على جوائز قيمتها 260 ألف دولار، سيتم توزيعها بشكل يومي على الفرق التي تحصد المراكز الثلاثة الأعلى الأولى، إلى جانب الفرق المتصدرة في المجموع العام مع نهاية التحدي.

وقالت اللجنة العليا المنظمة في شرطة دبي إن النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سجلت هذا العام العدد الأكبر من الفرق الراغبة في خوض المنافسات من مختلف دول العالم.

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