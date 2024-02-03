طالب إماراتي يفوز بالمركز الأول في جائزة «سفير التواصل الاجتماعي» بالشارقة

فاز الإماراتي علي حميد اللوغاني، الطالب في مدرسة ((الكمال)) الأمريكية بالشارقة، بجائزة سفير التواصل الاجتماعي بالشارقة، عن فئة ((أفضل شخصية أو حساب إلكتروني في مجال الفنون أو الترفيه أو الإعلام))، التي جاءت بتنظيم من جمعية الإمارات للإبداع، مؤخراً، وتم خلالها تكريم الفائزين بالمراكز الأولى من جائزة سفير التواصل الاجتماعي بدورتها الثانية، التي تم إطلاقها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف الجائزة إلى دعم المحتوى الهادف والقيم الأصيلة للمواطنين والمقيمين في الدولة والخليج العربي، كما أن لها أثراً اجتماعياً ملموساً في غرس القيم والتأثير الاجتماعي بالممارسات التي تدعو إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية والمواطنة الإيجابية. وجاء تتويج الطالب الإماراتي بتلك الجائزة نظير ما قدمه من محتوى مميز عبر وسائط التواصل الاجتماعي من مبادرات وأعمال تطوعية وابتكارات متعددة.

محتوى متنوع

وأكد علي اللوغاني لـ((البيان)) أن الفوز بتلك الجائزة وسام على صدره، ودافع وحافز لبذل مزيد من الجهود في سبيل تقديم الأفضل، لافتاً إلى أن فوزه بالجائزة نتيجة تقديم مبادرات ومحتوى متنوع وملهم في مجالات عدة، إضافة إلى إسهامات مبدعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، ألهمت عدداً كبيراً من متابعيه، خصوصاً فئة الأطفال، وأولياء الأمور.

إضافة إلى أعماله التطوعية، التي تمثلت في الكثير من الفعاليات الخيرية، وإنشائه فريق ((أجيال الشارقة)) التطوعي، والتبرع بريع قصته ((مانع والنجوم))، التي وجدت إقبالاً كبيراً من القراء لمؤسسة ((القلب الكبير)) بالشارقة،.

كما أنه قدم محتوى عبر إنستغرام عبارة عن مسيرته في علم البرمجة، وما اكتسبه من خبرات فيه، بفضل دخوله العديد من الدورات التي أهلته لأن يكون ملهماً للأطفال ممن هم في عمره، فحفزهم على الدخول في الورش التدريبية والأندية المختصة بمجال البرمجة.

((طبيب آلي))

وأضاف اللوغاني أن له العديد من الابتكارات التي كان لها دور في فوزه بالجائزة، منها ابتكار ((دكتور روبوت/ الطبيب الآلي))، وهو عبارة عن مجسم إلكتروني، استشف فكرته من مبادرة ((طبيب لكل مواطن)).

وذلك أثناء فترة انتشار جائحة ((كوفيد 19))، والحاجة العامة إلى تخفيف نزلاء المستشفيات، إضافة إلى فوزه بالمركز الثاني في البطولة العربية للروبوت بقطر، مؤخراً، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي بدولة قطر، التي تعد واحدة من أهم المسابقات السنوية لطلبة المدارس في مجال الروبوت على مستوى الوطن العربي.

كما ابتكر مشروعه ((الكرسي الذكي))، الذي يتحكم به بواسطة ((قفاز)) لمساعدة أصحاب الهمم وكبار المواطنين ممن يجدون صعوبة في الوصول إلى الكرسي المتحرك، لافتاً إلى أن جائزة سفير التواصل الاجتماعي تسترشد برؤى ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مكرسة فكره الإنساني في صناعة المحتوى الهادف والشخصية المرموقة، ما دفعه إلى المشاركة تعزيزاً لذلك النهج.

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