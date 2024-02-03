تربويون لـ «البيان»: 5 محفزات تعزز ثقافة الحوار في المجتمع المدرسي

أكد تربويون لـ ((البيان)) أن نجاح أي نظام تعليمي يتطلب ثقافة حوار إيجابية بين الطلبة والمعلمين، إذ يعتبر التواصل الفعّال مفتاحاً لبيئة تعلم مثالية محفزة للابتكار والتفكير النقدي، وأيضاً الفهم الشامل، وتتركز في 5 عوامل، هي تنظيم جلسات حوارية فاعلة، احترام التنوع في الآراء والثقافات، تطويع التقنيات الحديثة، وتعزيز مهارات الاستماع والتواصل، ومشاركات أولياء الأمور.

وأكد أنس عادل الخنوس مدير مدرسة المنهل الدولية الخاصة، أهمية تنظيم جلسات حوارية داخل الصف الدراسي، لتسهم في فهم وتبادل الآراء والأفكار بين الطلبة أنفسهم ومعلميهم، إذ تحقق فهماً أعمق، وتوجه الطلاب نحو التفكير النقدي، مع أهمية مراعاة المعلمين للتحديات، والتي تكمن في تبنّي استراتيجيات لتحسين إدارة الوقت، والفاعلية المعرفية داخل الصف.

ولفت إلى أهمية دور أولياء الأمور في نشر الوعي حول أهمية الحوار في عملية التعلم، من خلال التوجيه الإيجابي للأبناء في هذا السياق، وتشجيعهم على مشاركة تجاربهم المدرسية، والتحدث عما تعلموه في المنزل، ما يفتح الباب لمزيد من التفاعل والحوار حول المواضيع الدراسية، بالإضافة إلى أهمية مشاركة ذوي الطلبة في الاجتماعات الدورية والفعاليات المدرسية، ما يحفز الحوار بين المدرسة والأسرة.

تبادل المعرفة

وأشارت الدكتورة رحاب الشافعي تربوية متخصصة في رياض الأطفال، إلى أهمية تشجيع الطلاب والمعلمين على تبادل المعرفة والخبرات بشكل متبادل، خاصة في المراحل الأولى من التعليم، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا لتسهيل حوارات عبر وسائل الاتصال الرقمي، ما يتيح للطلاب والمعلمين مشاركة أفكارهم بشكل فعّال، مؤكدة على أهمية تعزيز احترام وتقدير التنوع في الآراء والثقافات بين الطلاب وبعضهم البعض، وكذلك المعلمين، ما يسهم في إنشاء بيئة تعلم مفتوحة، بالإضافة إلى توفير بيئية آمنة، تتيح للطالب التعبير عن آرائه دون خوف وقلق، ما يعزز من ثقافة الحوار، بالإضافة إلى الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة لتعزيز التواصل، مثل التطبيقات والمنصات التفاعلية، والتي تسهل التفاعل عبر الإنترنت، ولتوفير فرص تعلم إضافية خارج الصف الدراسي.

مهارات الاستماع

وذكر محمد حسام الفرا رئيس المرحلة الإعدادية في مدارس النهضة الوطنية، أن مهارات الاستماع تظهر بوضوح في تحسين فهم الطلاب للمحتوى الدراسي، وهذا لا يتحقق إلا بالحوار الإيجابي بين الطالب والمعلم، من خلال نقاشات مفيدة، تقود إلى تبادل الأفكار، والفهم العميق للأشياء، مشيراً إلى أن المعلم يستفيد من سياسة الحوار والنقاشات الهادفة بالحصول على ردود فعل مباشرة حول كفاءة شرحه في الصف الدراسي، بالإضافة إلى تقليل هامش الهدر في زمن الحصة الدراسية، وتوجيها بكاملها لصالح الطلبة.

وقال أشرف شوقي تربوي وباحث في التعليم الإلكتروني، إن مهارة التواصل من أساسيات التعلم التي يعززها النظام التعليمي في الإمارات، إذ يُدرب المعلمين على ترسيخها داخل مدارسهم، وهذا يشير إلى الأهمية الكبيرة لنشر ثقافة الحوار بين الطلاب ومعلميهم، ففي ظل هذه السيولة المعرفية التي نشهدها، يحتاج الطالب إلى من يرشده للمصادر، ويوجه خطواته في المسار التعليمي.

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