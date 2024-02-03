حمدان بن زايد: الإمارات اتخذت تدابير عديدة لتحقيق الأمن الغذائي

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، أن دولة الإمارات اتخذت عدة تدابير لتحقيق الأمن الغذائي، الذي يعد من القضايا الهامة التي تحظى باهتمام كبير، مشيراً سموه إلى حرص القيادة الرشيدة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، على تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة مختلف المتغيرات في الحاضر والمستقبل، من خلال متابعة المخزون الوطني لمواردنا الطبيعية، والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء، وبناء الشراكات الدولية المتعلقة بإيجاد وتنفيذ حلول عملية، تدعم منظومة الغذاء والمياه في الدولة، وتعزز من الجهود التي تبذلها لتلبية المتطلبات التنموية في مختلف المجالات.

جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة اليوم الوطني للبيئة السابع والعشرين، الذي يصادف الرابع من فبراير، ويحمل هذا العام شعار ((معاً لاستدامة المنتج المحلي)).

وأكد سموه التزام هيئة البيئة - أبوظبي بدعم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد حلول عملية للتحديات المستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي المُستدام على المدى الطويل، والذي يعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وإدارة الموارد، وتحقيق أقصى استفادة منها، وضمان توفير إمدادات الغذاء للأجيال الحالية والمقبلة.

وسلط سموه الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال تنفيذ مشاريع ومبادرات لضمان الأمن الغذائي، ومن أهمها المحافظة على مصايد الأسماك، والمخزون السمكي في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى مع شركائها الاستراتيجيين إلى تحويل مصايد الأسماك في إمارة أبوظبي، من مصايد مستنزفة إلى مصايد مستدامة، بحلول عام 2030.

وأكد سموه أن إطلاق سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي في عام 2019، جاء بهدف وضع رؤية لدعم قطاع استزراع الأحياء المائية بالإمارة، وتعزيز قدرته التنافسية للحد من الضغوط على المصايد السمكية المحلية المستنزفة بشكل مفرط، لتوفير منتجات غذائية بحرية آمنة وعالية الجودة.

وقال سموه : ((حددت السياسة، التي قامت الهيئة بإعدادها، بالتعاون مع الجهات المعنية، على المستويين الوطني والمحلي، سلسلة من المبادئ المشتركة والموجهة لتطوير قطاع استزراع الأحياء المائية بالإمارة، تناولت الجوانب البيئية والمجتمعية والاقتصادية، وعملية صنع القرار، وقدمت مبادرات لتسريع تنمية القطاع بالإمارة)).

وأضاف سموه:((حددت الهيئة المناطق الملائمة لإقامة مشاريع استزراع الأحياء المائية بنظام الأقفاص البحرية في منطقة الظفرة، باستخدام أحدث أنظمة النمذجة الهيدروديناميكية لدراسة هذه المواقع، وضمان استدامتها)).

وأكد سموه أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي في أبوظبي، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانة الإمارة في المنطقة كمركز للاستزراع المستدام للأحياء المائية المستدامة.

وجدد سموه التزام الهيئة بتحقيق الأمن المائي، ضمن دورها كسلطة معنية بإدارة المياه الجوفية في الإمارة، مشيراً إلى أنه، ومنذ إنشائها، حرصت الهيئة على العمل وفق خطط استراتيجية وآلية واضحة، والعمل مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، سواء المعنيين بإنتاج المياه، أو المستهلكين، لرسم معالم الطريق للوصول إلى إدارة متكاملة، وتنمية مستدامة لموارد المياه في الإمارة.

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