سعود بن صقر: الثقافة والفنون لغة مشتركة بين الأمم والشعوب

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الثقافة والفنون لغة مشتركة بين الأمم والشعوب، ورسالة سامية تثري الحوار، وترسخ معاني التعايش والانفتاح، وتسهم في بناء المجتمعات على أسس قوية من القيم الإنسانية، فهي جزء لا يتجزأ من نشوء الحضارات الإنسانية، وركن أساسي من أركان متطلبات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، مساء أول من أمس، النسخة الـ12 من مهرجان فن رأس الخيمة الذي تنظمه مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة وتحت شعار ((الحركة))، وذلك في قرية الجزيرة الحمراء التراثية وبمشاركة 106 فنانين من مختلف دول العالم، ويستمر حتى 29 فبراير الجاري.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجهود القائمين على المهرجان على مدار الأعوام الماضية، وبالمكانة المتميزة والمتنامية لمهرجان ((فن رأس الخيمة)) في الأجندة الثقافية والفنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ما يبرز تاريخ الإمارة وإرثها الثقافي والحضاري، وإسهاماتها في الحضارات الإنسانية التي تعاقبت عليها منذ فجر التاريخ وصولاً لحاضرها المشرق وهويتها الثقافية والوطنية الراسخة التي تتجسد في الأعمال الفنية والإبداعية لأبناء رأس الخيمة.

ورحب سموه بالفنانين والملهمين المشاركين من مختلف دول العالم في هذا الحدث الثقافي الفريد. مؤكداً سموه حرص رأس الخيمة على تحفيز الطاقات الملهمة، والاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، وأداء دور فاعل في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للمواهب الإبداعية.

وأوضح سموه التزام الإمارة بإثراء الحركة الثقافية والفنية عبر دعم المبدعين ورعاية الموهوبين واستضافة الأحداث والفعاليات الثقافية والفنية، انطلاقاً من إيمانها بأن الإنتاج الإبداعي بمختلف أشكاله تعبير عن رقي وثقافة المجتمع، والرسالة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان لتصل للأجيال القادمة.

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجولة تفقدية في أرجاء المهرجان، حيث اطلع على الأعمال الفنية المعروضة، واستمع فيها من الفنانين المشاركين لشرح عن طبيعة أعمالهم الفنية.

ويستعرض المهرجان مواهب أكثر من 100 فنان محلي وعالمي من 35 جنسية مختلفة، ويعرض المهرجان مجموعة واسعة من الأعمال الفنية الحائزة على جوائز، ويضم سلسلة متنوعة من البرامج الثقافية والتجارب الإبداعية المصممة لتفعيل مشاركة المجتمع، والتي تتنوع بين العروض الفنية والسينمائية، والحكايات التراثية، وورش العمل الفنية، والحفلات الموسيقية.

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