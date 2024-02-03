انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ونخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من المنطقة والعالم، انطلقت أمس فعاليات الدورة السابعة من ((مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024)) تحت شعار ((معاً، نرسم المستقبل)) في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

ويستضيف المهرجان أكثر من 200 متحدث من 15 دولة في واحد من أبرز فعاليات استعراض المهارات الريادية في المنطقة، على مدى يومين، حيث أكد الحضور أن ريادة الأعمال تشكل اقتصادات المنطقة والعالم.

وشهد مراسم افتتاح المهرجان، الذي استهلته بكلمتها نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال ((شراع))، كل من: الأمير فيصل بن بندر آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، ومحمد العبار، مؤسس ((إعمار العقارية))، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وقادة الأعمال، وأصحاب رأس المال الاستثماري، وطلبة الجامعات، والفنانين، والأكاديميين، وأفراد المجتمع.

خطوة واحدة

وفي كلمتها الافتتاحية رحبت نجلاء المدفع بضيوف وزوار دورة العام الجاري من المهرجان. وكشفت عن إطلاق اسم ((شارع الابتكار))، على الشارع الذي يقع خلف مقر ((شراع)) في ((مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار))، ويمر الشارع بين المدينة الجامعية في الشارقة، وبيت الحكمة.

وأشارت إلى أن إعادة التسمية ترمز إلى العلاقة بين المعرفة والحكمة من ناحية وعالم الإبداع والابتكار من ناحية ثانية، وتجسد التزام الشارقة ببناء مستقبل مشرق وتمهيد الطريق أمام الأجيال القادمة نحو النجاح وصناعة التغيير الإيجابي.

وفي سياق حديثها الملهم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، قالت: اليوم، أريد أن أشارككم واحداً من أهم الدروس التي تعلمتها خلال أكثر من 10 آلاف ساعة من التواصل والنقاش والمحادثات المتعمقة مع رواد أعمال. توجد سمة مشتركة تجمع أكثر رواد الأعمال نجاحاً ممن قابلتهم؛ وهي قدرتهم على اتخاذ الخطوة الأولى والانطلاق، ليس لمرة واحدة فقط، وإنما مرة تلو أخرى.

فجميع من نجحوا اختاروا الشجاعة بدلاً من الراحة، وفضّلوا دائماً العمل الدؤوب على التقاعس والتراخي، والنصيحة التي أريد أن أقدمها لكم اليوم هي: انطلقوا فقط واتخذوا الخطوة الأولى.

دعم الشباب

وسلط معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، الضوء على دور الشباب في استثمار الابتكار خطاب بعنوان ((قصص من الفضاء: إلهام الروح البشرية))، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتمد على الشباب في كافة المجالات، وخاصة ريادة الأعمال، مؤكداً أن دعم الشباب ليس حقاً فقط، بل هو واجب وطني لتمكين أوطاننا وتحقيق طموحاتها.

وأضاف إن دعم الشباب لا يقتصر على المال، بل يشمل الدعم الفني والتدريبي والتوجيهي، وإشراكهم في قطاع الأعمال، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في مختلف المجالات، وخاصة تلك المتعلقة بالفضاء والتكنولوجيا والعلوم.

وتابع: القيادة الإماراتية تلتزم باستمرار في دعم الشباب من منطلق إيمانها بأهمية دورهم، عبر التفاعل معهم، ومنحهم كافة الفرص لمشاركة أفكارهم، وتطبيقها على أرض الواقع، وتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ مشاريعهم وتحقيق أحلامهم، وهذا التفاعل يتجلى في هذا المهرجان، الذي يعزز مكانة الإمارات مركزاً للابتكار وريادة الأعمال، ويساهم في إعداد أجيال من الشباب الواعد، الذي يتقدم لصناعة مستقبل يخدم طموحاتنا.

تكنولوجيا

وشهد حفل الافتتاح حواراً بعنوان ((نجاح باهر: ما يتطلبه بناء إمبراطورية أعمال))، مع محمد العبار، مؤسس ((إعمار العقارية))، حيث أكد أن التكنولوجيا بشكل عام ترفع من مستوى الفكر البشري، وهنا تكمن القيمة الحقيقية لمنصة ((نون)) للتجارة الإلكترونية، التي أوضح أنها من المنصات القليلة التي انتقلت إلى الربحية في غضون خمس سنوات فقط.

وقال: الكثير يسأل ما الفرق بين ((نون)) و((إعمار))، وهنا أقول: إننا في ((إعمار)) نبيع فقط أربعة منتجات، وهي غرفة نوم واحدة، اثنتان، ثلاث، وأربع، أما في ((نون)) فإننا نبيع 4 ملايين منتج، ومركز اتصال إعمار يتلقى 400 اتصال في اليوم، بينما يتلقى مركز اتصال (نون) 80 ألف اتصال في اليوم، وقد أردنا في نون أن يكون لدينا 400 مليون زائر في السنة، واليوم يزورنا أكثر من مليار زائر في السنة.

ونصح العبار أصحاب المشاريع الناشئة من الشباب وقال: أياً كان المكان الذي تعمل فيه، تأكد من التزامك بالمبادئ الرئيسية، وهي أن يكون لديك منتج جيد، وخدمة جيدة، ونجاح رائد الأعمال غير مرتبط بشخصه، بل جميعنا نتعلم من الآخرين، النجاح نتيجة من حولي، فهم من قاموا بجل العمل، لذا علينا أن نتحلى بالتواضع.

وأن نعلم أننا لا نستطيع أن نقوم بكافة الأمور بمفردنا، بل هناك أشخاص مذهلون أينما حللنا، فلنتأكد دائماً من أن يكونوا حولك، لأنهم هم من يثرون أعمالنا ويضيفون إليها القيمة الحقيقية.

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