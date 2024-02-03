نسخة من برج خليفة ومركز دبي المالي العالمي في عالم الميتافيرس

حققت شركة ((آيسبيرج فاينانشيال)) إنجازاً رقمياً بإنشاء نسخة رقمية من برج خليفة مركز دبي المالي العالمي في عالم الميتافيرس، حسبما أعلن موقع ((ياهو فاينانس)).

وقام مختبر ((آيسبرج سايبر لاب)) في شركة ((آيسبرج فاينانشيال)) بإنشاء هذه النسخة الرقمية الدقيقة. وقال ((ياهو فاينانس)) إن هذا العرض الرقمي لأطول مبنى في العالم ليس مجرد نسخة هيكلية؛ إنه رمز للابتكار والعظمة، ويعكس روح دبي، ليقف برج خليفة الافتراضي كمنارة للتقدم في العالم الرقمي، حيث يجذب الاهتمام العالمي ويضع معياراً جديداً للهندسة المعمارية الافتراضية.

وأضاف الموقع إن دبي تواصل ريادة الاقتصاد الرقمي وفق رؤية محورية وطنية كبرى، ومع تطور دبي في الميتافيرس ستكون نموذجاً يقود التقدم والازدهار في دولة الإمارات وخارجها، بينما تقود بجرأة هذه المهمة إلى العصر الجديد لتمويل الـ ((ويب3)).

وكان مركز دبي المالي العالمي أطلق ((منصة الميتافيرس)) تماشياً مع أهداف اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي و((استراتيجية دبي للميتافيرس)) التي أُطلقت بهدف تسريع وتيرة الجهود والمساعي لتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدةً في مجال الميتافيرس.

وتواكب منصة الميتافيرس المحاور الرئيسية لاستراتيجية دبي للميتافيرس الرامية إلى رفع المساهمة الإجمالية لقطاعات الميتافيرس إلى 4 مليارات دولار في اقتصاد الإمارة بحلول عام 2030.

إضافة إلى استقطاب 1000 شركة متخصصة في مجال البلوك تشين والميتافيرس، بما يدعم 40 ألف وظيفة افتراضية من شأنها أن تُتيح تحقيق المزيد من النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للمبتكرين حول العالم.

يأتي هذا في الوقت الذي تهدف فيه أجندة دبي الاقتصادية إلى توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً، لترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً محورياً في المنظومة الرقمية العالمية.

وستركز منصة الميتافيرس التابعة لمركز دبي المالي العالمي على ثلاثة مجالات رئيسية؛ أولها إطلاق برنامج ((مُسّرع أعمال الميتافيرس)) ويضم استوديو مُخصصاً لتقنية الميتافيرس يوفر بيئة مواتية لمجتمع المبدعين، إضافة إلى تطوير وإنشاء المشاريع، ويركز المجال الثاني على معالجة وتطوير سياسات وتشريعات عالم الميتافيرس، بما في ذلك معالجة البيانات المفتوحة والهوية الرقمية والأطر القانونية للشركات التي ستعمل في مجال الميتافيرس، فيما يشمل المجال الثالث إنشاء مجتمع للميتافيرس يركّز على تطوير طرق وآليات ترتقي بتجارب المتعاملين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز