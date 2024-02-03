أسعار الشحن البحري تقفز 129 % خلال شهر

ارتفعت أسعار الشحن البحري، خلال شهر بنسبة 129 % لتصل إلى 3093.6 دولاراً في 19 يناير الماضي مقارنة مع 1346.2 دولاراً في 22 ديسمبر الماضي بزيادة 1747 دولاراً للحاوية الواحدة قياس 40 قدماً، بحسب بيانات ومؤشرات ((بورصة البلطيق))، التي تقيس وترصد مستويات الشحن البحري، عبر أهم خطوط الشحن البحرية (منطقة الهادئ، قناة السويس، عبر المحيط الأطلسي).

وفيما يتعلق بالحاويات البحرية المتجهة من شرق آسيا والصين، مروراً بقناة السويس، إلى شمال أوروبا، فقد ارتفعت من 1621 دولاراً في 22 ديسمبر الماضي إلى 5492 دولاراً، بزيادة 238.8 %، بينما ارتفعت على نفس الخط بالاتجاه المعاكس بنسبة 276 % لتصل إلى 1167 دولاراً في 19 يناير الماضي مقارنة مع 310.2 دولارات في 22 ديسمبر 2023.

وأظهرت مؤشرات البورصة أن الأسعار ارتفعت للشحنات المتوجهة من شرق آسيا والصين، عبر السويس، إلى دول البحر المتوسط إلى 6772.6 دولاراً في 19 يناير الماضي مقارنة مع 2524.6 دولاراً في 22 ديسمبر الماضي، فيما ارتفعت على ذات الخط الملاحي معكوساً، بنسبة لتصل إلى 1261 دولاراً مقارنة مع 185.6 دولاراً في 22 ديسمبر الماضي.

المحيط الهادئ

أما على مستوى الخطوط الملاحية البحرية الأكثر طلباً فقد وصل متوسط أسعار الشحن من الصين وشرق آسيا عبر المحيط الهادئ إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إلى 2966 دولاراً في 19 يناير الماضي مقارنة مع 1659 دولاراً للحاوية في 22 ديسمبر الماضي، بينما ارتفعت الأسعار على نفس الخط بالاتجاه المعاكس من 374 دولاراً في 22 ديسمبر الماضي إلى 401.4 دولار في 19 يناير الماضي.

كما ارتفعت أسعار الشحن البحري من الصين وشرق آسيا إلى الساحل الأمريكي الشرقي من 2505 دولارات في 22 ديسمبر الماضي إلى 5093.8 دولاراً في 19 يناير الماضي، فيما ارتفعت على الخط المعاكس، أي من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى الصين وشرقي آسيا من 506 دولارات إلى 539 دولاراً في 19 يناير 2024.

خطوط

وارتفع سعر متوسط شحن الحاوية، عبر الخط الملاحي المتجه من الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية إلى شمالي أوروبا، إلى 557 دولاراً في 19 يناير الماضي مقارنة مع الأسعار في 22 ديسمبر الماضي والتي وصلت إلى 358.2 دولاراً، كما وارتفعت على ذات الخط الملاحي معكوساً إلى 1166 دولاراً مقارنة مع 1142.4 دولاراً في 22 ديسمبر الماضي.

وعلى الخط الملاحي الممتد من أوروبا إلى الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية، فقد ارتفعت الأسعار لتصل إلى 1031 دولاراً، مقارنه مع 874 دولاراً قبل نحو شهر من الآن، فيما ارتفعت للشحنات المتوجهة من أوروبا إلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية لتصل إلى 1855 دولاراً مقارنه مع 1764 دولاراً في 22 ديسمبر الماضي.

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