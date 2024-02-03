الاتحاد الأوروبي يخاطر بتفويت ركب إعادة برمجة «الجينوم» الزراعي

دغل الساحرة.. إنه نبات طفيلي أكثر إثارة للرعب من الترايفيدات الخيالية آكلة للحوم. يتغذى هذا النبات على الذرة البيضاء.

وهو محصول يستخدم في أنحاء أفريقيا في الغذاء والبناء وعمليات التصنيع، من خلال الالتصاق بجذورها، وامتصاص الماء والعناصر الغذائية منها.

ومن بين أنواع نبات دغل الساحرة، فصيلة تعرف باسم ((ستريجا)) تدمر غالبية الأراضي الزراعية في أنحاء القارة، ما يكلف الفلاحين حوالي 7 مليارات دولار خسائر في المحاصيل سنوياً. وتعتبر المحاصيل الاتقائية، التي تزرع لطرد الآفات، وكذا المبيدات الحشرية غير عملية أو غير فعالة نسبياً بالنسبة إلى صغار المزارعين.

حالياً، يستخدم الباحثون في كينيا أداة ((كريسبر)) لتحرير الجينات الرخيصة والمتاحة نسبياً، لإنتاج أصناف جديدة من الذرة البيضاء المقاومة للـ((ستريجا)). وقد تم عرض بعض أعمالهم مطلع الشهر الجاري في المؤتمر العالمي لجينوم النباتات والحيوانات في سان دييغو.

وبينما تقف بعض الدول الغنية حائرة في كيفية التعامل مع هذه التطورات، يغتنم العلماء في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط الفرصة لمنح الزراعة إعادة برمجة جينومية مستهدفة.

وقال جوناثان نابير، عالم التكنولوجيا الحيوية في مؤسسة روثامستيد للبحوث الزراعية في المملكة المتحدة: ((إنها شهادة عظيمة على عبقريتهم، مقترنة بتقبلهم للحاجة الملحة للتصرف، خصوصاً وأن هؤلاء المطورين الأوائل للتحرير الجيني ليسوا في الشمال (العالمي) الغني بالموارد)). وفي عالم لا يمكن أبداً اعتبار الأمن الغذائي فيه أمراً مضموناً، نحتاج لانتشار مثل هذا الشعور بالإلحاح.

واستلهم مشروع الذرة البيضاء المعدلة جينياً من الطبيعة، وتحديداً من الأصناف البرية للمحصول الأساسي والذي يحمل طفرات جينية تمنحه مقاومة للـ((ستريجا)).

ويستخدم ستيفن رونو، عالم الأحياء الجزيئية من جامعة كينياتا في نيروبي، تقنية كريسبر لتقليد هذه الطفرات المفيدة لإنتاج بذور مقاومة، ومن المقرر إجراء تجارب ميدانية هذا العام. يستخدم علماء في معاهد أخرى في نيروبي التقنية لتطوير الذرة المقاومة للأمراض والفستق المقاوم للفطريات.

وقد تحول هذه التكنولوجيا الزراعة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى ما هو أبعد من المستوى الجينومي، فكما صرح ستيفن رونو لمجلة نيتشر: يبدو أن المزارعين سعداء لحصولهم على البذور من باحثين إقليميين، بدلاً من الشركات متعددة الجنسية.

وقد يؤدي الانتشار العالمي لتكنولوجيا التحرير الجيني إلى تشتيت القوة التجارية المتركزة حالياً في مختبرات الشركات، ويطرح احتمال بيع المحاصيل المعدلة جينياً المزروعة في أفريقيا خارج القارة.

ورغم أن الكثير من عمل رونو تموله وكالات أمريكية، إلا أن كينيا استفادت من قرار الحكومة عام 2022، باعتبار المحاصيل المعدلة جينياً كالمحاصيل المستنبتة تقليدياً بدلاً من كونها كائنات معدلة وراثياً، وبالتالي تعفى من الخضوع للوائح أكثر صرامة.

وأدى التشابه بين تحرير الجينات والاستنبات التقليدي إلى ظهور مصطلح جديد ((الكائنات المولدة عبر التكاثر الدقيق))؛ لأن تقنية كريسبر وغيرها من تقنيات التحرير الجيني بإمكانها خلق أصناف يمكن استيلادها عن طريق أجيال من التهجين. وتتبع نيجيريا ومالاوي سياسات مشابهة لسياسات كينيا.

كما أن الأرجنتين والبرازيل والصين والولايات المتحدة أيضاً من بين الدول التي تتبنى سياسة التساهل تجاه المحاصيل المعدلة وراثياً. وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

فضلت المملكة المتحدة أيضاً اتباع اللوائح المخففة حيث أقر البرلمان، في العام الماضي، قانوناً يسمح بالتكاثر الدقيق (في إنجلترا فقط)، والأهم من ذلك، أنه يعفيها من القيود الصارمة لتراخيص واختبارات الاتحاد الأوروبي التي تنظم الكائنات المعدة وراثياً.

ويشمل هذا الإطار المرن النباتات والحيوانات (مع استثناء البشر)، المخلقة باستخدام التكنولوجيا الحيوية، والتي تحتوي على الجينومات التي تنشأ طبيعياً أو من التربية التقليدية. لذلك، لا ينطبق رفع القيود التنظيمية على الكائنات المعدلة وراثياً، التي تدمج جينات من أصناف غريبة وبلا شك تتطلب قدراً كبيراً من الفحص بعيد المدى.

يعترف وزراء الاتحاد الأوروبي بأن التعامل مع جميع التقنيات الجينية بالطريقة التقليدية نفسها قد أصبح نهجاً قديماً، وصوتوا الشهر الماضي لتغيير اللوائح، لكن الموافقة على ((الكائنات المولدة عبر التكاثر الدقيق)) تواجه معارضة جماعات الدفاع عن حقوق المستهلك والبيئة، فضلاً عن جماعات الضغط الخاصة بالأغذية العضوية.

وسيتطلب الأمر موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة على عملية إعادة ضبط شاملة تتضمن الأبحاث والتجارب الميدانية وبراءات الاختراع وتصنيف الأغذية.

وهذه ليست بالمهمة اليسيرة بالمرة. ويعتقد نابير أن المملكة المتحدة تمتلك الآن ((فرصة العمر لبناء سلسلة قيمة جديدة كلياً تتمحور حول (الكائنات المولدة عبر التكاثر الدقيق) ولكن على الحكومة أن تكون أكثر جرأة... لاغتنام هذه الفرصة)). ويبدو تنقيح وتوسيع نطاق هذه التكنولوجيا سياسة تأمين منطقية في ظل أوقات الاضطراب هذه.

يتحدث الاقتصاديون، حتى في أوروبا التي تتمتع بالوفرة الغذائية، عن تضخم الحرارة، شبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة لموجات الحر والجفاف التي تؤثر على الإمدادات وتزيد الإتلاف وتقلل القيمة الغذائية. إن الحد من إهدار الغذاء وتنويع المحاصيل يمكنهما المساعدة، لكن الوقت حان بالفعل لتشجيع ازدهار علم التكاثر الدقيق.

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