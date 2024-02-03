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النفط يتكبد 7 % خسائر خلال أسبوع

2/3/2024 7:17:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تكبدت أسعار النفط خسائر بنحو 7 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وتراجعت أسعار الخام بنحو 2 % أول من أمس بعدما قلصت بيانات تقرير الوظائف القوية في الولايات المتحدة فرص خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يضعف الطلب على الخام. كما تأثرت أسعار النفط بتراجع النمو الاقتصادي في الصين واحتمال تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار بما يعادل 1.7 % عند التسوية إلى 77.33 دولاراً، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو ما يعادل 2 % عند التسوية إلى 72.28 دولاراً وخسر كلا الخامين القياسيين نحو 7 % خلال الأسبوع.

ومن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة، التي تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على المدى القريب.

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