النفط يتكبد 7 % خسائر خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Bayan)
تكبدت أسعار النفط خسائر بنحو 7 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وتراجعت أسعار الخام بنحو 2 % أول من أمس بعدما قلصت بيانات تقرير الوظائف القوية في الولايات المتحدة فرص خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يضعف الطلب على الخام. كما تأثرت أسعار النفط بتراجع النمو الاقتصادي في الصين واحتمال تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار بما يعادل 1.7 % عند التسوية إلى 77.33 دولاراً، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو ما يعادل 2 % عند التسوية إلى 72.28 دولاراً وخسر كلا الخامين القياسيين نحو 7 % خلال الأسبوع.
ومن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة، التي تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على المدى القريب.
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