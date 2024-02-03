«إم إس إن»: فنادق دبي الأعلى إشغالاً عالمياً

تصدرت دبي مدن العالم في معدلات الإشغال على مستوى العالم بين 14 و20 يناير الماضي بدعم ارتفاع الطلب على السياحية الترفيهية في الإمارة، حسب ما ذكر موقع ((إم إس إن)) نقلاً عن بيانات مؤسسة ((إس تي آر)) للأبحاث والاستشارات الفندقية.

ووفقاً لبيانات المؤسسة بلغ متوسط إشغال الفنادق بالإمارة 82.9% مع ذروة الطلب على الغرف خلال موسم الفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية. أفادت البيانات كذلك بأن متوسط سعر الغرفة الفندقي وذلك بإمارة دبي بلغ 193 دولاراً ((708.3 دراهم))، بزيادة 4.5% على أساس سنوي. وتعد دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

حيث تتميز بالعديد من المعالم السياحية الشهيرة والفعاليات الرائعة وتوفر المدينة فرصاً للتسوق الفاخر، والترفيه المتنوع، والفنادق الفاخرة والمطاعم العالمية، ما يجذب السياح من العالم.

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