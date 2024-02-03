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عمالقة التكنولوجيا تحلّق بالأسهم الأمريكية

2/3/2024 7:17:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير، أول من أمس، وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز أعلى مستوى على الإطلاق عند الإغلاق في ظل الأرباح القوية للشركات خاصة عمالقة التكنولوجيا، وبدعم تقرير الوظائف القوي لشهر يناير.

وانتعشت المؤشرات للأسبوع الرابع مع تقييم بيانات أظهرت ارتفاع ثقة المستهلكين عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021. وارتفع ستاندرد اند بورز 52.35 نقطة أو 1.07 % ليغلق عند 4958.04 نقطة، وهو سابع إغلاق قياسي منذ بداية 2024، ليحقق مكاسب أسبوعية 1.4 %.

وارتفع داو جونز 133.86 نقطة أو 0.35 % إلى 38653.70 نقطة وربح ناسداك 267.31 نقطة أو 1.74 % إلى 15628.95 نقطة، وجاءت المكاسب بدعم أرباح عنالقة التكنولوجيا وحلقت أسهمها إلى إغلاقات قياسية، مثل ((إنفيديا)) و((ميتا بلاتفورمز)) و((مايكروسوفت)).

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