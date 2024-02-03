«سافيلز» تتوقع انتعاش العقارات الفاخرة بدبي

توقع مؤشر السكن الفاخر في المدن العالمية، الذي تصدره ((سافيلز)) العقارية في بريطانيا، أن تنمو أسعار هذه الفئة من العقارات 0.6% هذا العام في 30 مدينة حول العالم، رغم أن هذا النمو ينخفض عن 2.2 % التي شهدها 2023. وتوقع المؤشر أن تشهد 13 مدينة تحديداً زيادة في الأسعار، يأتي على رأسها دبي وسيدني، حيث تستفيدان من عدد سكانهما من ذوي الثروات العالية. وبينما شهدت دبي أكبر نمو في الأسعار على مستوى العالم في 2023 بقفزة 17.4 %، إلا أنه يتوقع أن يكون الارتفاع العام الجاري 4 إلى 5.9 %. أما في سيدني فيرتفع الطلب ويقل المعروض، لذا يتوقع أن تكون الزيادة في الأسعار بين 8 إلى 9 %. وتعد كيب تاون وبرشلونة ومدريد وكوالالمبور من بين المدن القليلة التي تتبع سيدني ودبي في نمو الأسعار. وفي هذه المدن الأربع، تقل أسعار القدم المربع عن 800 دولار، وتتوقع الزيادة بنسبة 2 ٪ إلى 3.9 ٪ وفقاً للمؤشر. (دبي – مصطفى درويش)

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