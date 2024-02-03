«سافيلز» تتوقع انتعاش العقارات الفاخرة بدبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع مؤشر السكن الفاخر في المدن العالمية، الذي تصدره ((سافيلز)) العقارية في بريطانيا، أن تنمو أسعار هذه الفئة من العقارات 0.6% هذا العام في 30 مدينة حول العالم، رغم أن هذا النمو ينخفض عن 2.2 % التي شهدها 2023. وتوقع المؤشر أن تشهد 13 مدينة تحديداً زيادة في الأسعار، يأتي على رأسها دبي وسيدني، حيث تستفيدان من عدد سكانهما من ذوي الثروات العالية. وبينما شهدت دبي أكبر نمو في الأسعار على مستوى العالم في 2023 بقفزة 17.4 %، إلا أنه يتوقع أن يكون الارتفاع العام الجاري 4 إلى 5.9 %. أما في سيدني فيرتفع الطلب ويقل المعروض، لذا يتوقع أن تكون الزيادة في الأسعار بين 8 إلى 9 %. وتعد كيب تاون وبرشلونة ومدريد وكوالالمبور من بين المدن القليلة التي تتبع سيدني ودبي في نمو الأسعار. وفي هذه المدن الأربع، تقل أسعار القدم المربع عن 800 دولار، وتتوقع الزيادة بنسبة 2 ٪ إلى 3.9 ٪ وفقاً للمؤشر. (دبي – مصطفى درويش)
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