314.7 ألف رحلة عبر مطارات الدولة خلال 2023

نجحت المطارات الإماراتية ((مطارات دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة)) في تسجيل مستويات نمو قياسية، خلال العام الماضي بدعم نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وبحسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران بلغ عدد الرحلات الجوية، عبر مطارات الدولة، خلال العام الماضي 314.7 ألف رحلة، مقارنة مع236.7 ألف رحلة، استقبلتها المطارات الوطنية خلال العام 2022 بنمو نسبته 32.9 % ما يشير إلى الأداء القوي، الذي اتسمت به حركة الطيران في الإمارات.

وكشفت البيانات أن إجمالي عدد رحلات شركات الطيران المحلية والدولية عبر المطارات الوطنية توزعت بين، 33 ألف رحلة خلال ديسمبر2023، في حين وصل عدد الرحلات خلال نوفمبر الماضي إلى 26.6 ألف رحلة، و 26.9 ألف رحلة في أكتوبر، 26 ألف رحلة في سبتمبر، و 27.4 ألف رحلة في أغسطس، و 26.8 ألف رحلة في يوليو.

بينما استقبلت المطارات الوطنية خلال يونيو 2023 نحو25.2 ألف رحلة، و 25.3 ألف رحلة في مايو، وفي أبريل سجلت المطارات الوطنية الرئيسية 24.4 ألف رحلة، وفي مارس 25 ألف رحلة، وفي فبراير سجلت المطارات الوطنية 22.6 ألف رحلة، وفي يناير بلغ عدد الرحلات 25 ألف رحلة.

معدلات نمو قوية

واستحوذ مطار دبي على الحصة الأكبر من رحلات الطيران، حيث أظهرت بيانات أولية، أن مطار دبي الدولي في طريقه للحفاظ على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام الـ 10 على التوالي، بعد أن واصل على مدار الأشهر الأخيرة تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولي، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات في العالم.

وتتوقع مؤسسة مطارات دبي أن تصل أعداد المسافرين إلى أكثر من 86.8 مليون مسافر على مدار عام 2023، بعد أن بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وتستحوذ الناقلات الوطنية على الحصة الأكبر من حركة الطيران عبر المطارات.

ونجحت بالتفوق على العديد من نظرائها إقليمياً وعالمياً، من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات، التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحليق نحو آفاق جديدة من النمو، بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات، بعد التعافي من تداعيات الجائحة.

وواصل مطار دبي الدولي، الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة، وفقاً لتقارير مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي 5 ملايين مقعد خلال ديسمبر الماضي وهو الرقم الأعلى على الإطلاق (10 ملايين مقعد في اتجاهين)، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة.

ويحافظ مطار دبي الدولي على أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات، إلى جانب الجهد الكبير الذي يبذله فريق العمل الذي يسعى جاهداً لتقديم تجربة سفر مثالية وشخصية لكل ضيف من ضيوفنا، الأمر الذي يجعلنا نفتخر أكثر بهذا النجاح المميز للمطار.

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