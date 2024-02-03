ليبرون جيمس يلتزم الصمت وسط تساؤلات بشأن مستقبله

رفض ليبرون جيمس مهاجم لوس أنجليس ليكرز، السبت، الالتزام مع فريقه بعد الموسم الحالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويتمتع بطل دوري السلة الأمريكي للمحترفين أربع مرات بخيار تمديد عقده للموسم المقبل 2024-2025، ما يمنحه القدرة على تحديد ما إذا كان سيبقى مع ليكرز لمدة عام آخر أو يصبح لاعبا حرا.

وأثار جيمس تكهنات بشأن مستقبله عندما نشر رمز تعبيري على شكل ساعة رملية على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارة فريقه أمام أتلانتا هوكس يوم الثلاثاء الماضي وقبل الموعد النهائي للانتقالات في دوري السلة الأمريكي يوم الخميس المقبل.

وفي أول مقابلة له منذ نشره الرمز التعبيري على وسائل التواصل الاجتماعي، سُئل جيمس (39 عاما) اليوم السبت قبل مباراة فريقه على ملعب نيويورك نيكس عما إذا كان قد أمضى وقتا في التفكير في قرار العقد الذي سيتعين عليه اتخاذه في نهاية الموسم.

ورد جيمس، الذي يحتل فريقه ليكرز المركز التاسع بين 15 فريقا في القسم الغربي برصيد 25 فوزا مقابل 25 هزيمة، "لا".

وغاب الهداف التاريخي للدوري الأمريكي للمحترفين عن فوز ليكرز 114-105 على بوسطن سيلتيكس متصدر القسم الشرقي يوم الخميس الماضي بسبب ألم في الكاحل.

ومع بقاء ما يزيد قليلا عن شهرين على نهاية الموسم الاعتيادي، أكد جيمس حاجة فريقه إلى أن يصبح أكثر اتساقا لمواصلة سباق صعب بالأدوار الإقصائية بالقسم الغربي.

وقال جيمس "إذا تمكنا من لعب كرة سلة جيدة، وحققنا فوزين متتاليين ولم يكن الأداء متقلبا من مباراة لأخرى، فسنكون على ما يرام".

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