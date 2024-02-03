جيرونا يهدر فرصة تصدر الدوري الإسباني بتعادله مع سوسيداد

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعادل جيرونا بدون أهداف مع ضيفه ريال سوسيداد، السبت، ليهدر فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ويظل متأخراً
بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر.
ويحتل الفريق القطالوني المركز الثاني برصيد 56 نقطة خلف ريال مدريد الذي سيستضيف جاره أتليتيكو مدريد في مباراة قمة الأحد. ويملك سوسيداد 37 نقطة في المركز السادس، آخر المراكز المؤهلة لبطولات الأندية الأوروبية.
وظن جيرونا أنه تقدم بعد 24 دقيقة من البداية لكن حكم الفيديو المساعد تدخل ليلغي هدفا بضربة رأس من يانخيل هيريرا بداعي التسلل، كما حرم حكم الفيديو ميكل أويارزابال من تسجيل هدف التقدم لسوسيداد بداعي التسلل أيضاً.
وبدا سوسيداد أكثر خطورة في الشوط الثاني، وتصدى باولو جازانيجا حارس مرمى جيرونا ببراعة لتسديدة قوية من برايس منديز في الدقيقة 72.
وكاد جيرونا، الذي طُرد مدربه ميشيل في الشوط الثاني، أن يحسم الفوز قرب النهاية إثر محاولة رائعة من هيريرا لكن الحارس أليكس ريميرو تصدى للكرة بقدمه.
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