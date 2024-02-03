جيرونا يهدر فرصة تصدر الدوري الإسباني بتعادله مع سوسيداد

تعادل جيرونا بدون أهداف مع ضيفه ريال سوسيداد، السبت، ليهدر فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ويظل متأخراً

بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر.

ويحتل الفريق القطالوني المركز الثاني برصيد 56 نقطة خلف ريال مدريد الذي سيستضيف جاره أتليتيكو مدريد في مباراة قمة الأحد. ويملك سوسيداد 37 نقطة في المركز السادس، آخر المراكز المؤهلة لبطولات الأندية الأوروبية.

وظن جيرونا أنه تقدم بعد 24 دقيقة من البداية لكن حكم الفيديو المساعد تدخل ليلغي هدفا بضربة رأس من يانخيل هيريرا بداعي التسلل، كما حرم حكم الفيديو ميكل أويارزابال من تسجيل هدف التقدم لسوسيداد بداعي التسلل أيضاً.

وبدا سوسيداد أكثر خطورة في الشوط الثاني، وتصدى باولو جازانيجا حارس مرمى جيرونا ببراعة لتسديدة قوية من برايس منديز في الدقيقة 72.

وكاد جيرونا، الذي طُرد مدربه ميشيل في الشوط الثاني، أن يحسم الفوز قرب النهاية إثر محاولة رائعة من هيريرا لكن الحارس أليكس ريميرو تصدى للكرة بقدمه.

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