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أمم إفريقيا.. جنوب إفريقيا تكمل المربع الذهبي بفوزها على الرأس الأخضر

2/3/2024 7:17:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت جنوب إفريقيا نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعدما تغلبت على الرأس الأخضر بركلات الترجيح 2-1 (الوقت الأصلي والإضافي 0-0)، السبت على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو.

وفرض حارس ماميلودي صنداونز رونوين وليامس نفسه نجماً لركلات الترجيح حيث تصدّى لأربع منها، مانحاً بلاده جنوب إفريقيا بطاقة العبور إلى نصف النهائي الأول منذ 2000. وضرب "بافانا بافانا" موعداً في نصف النهائي مع نيجيريا الأربعاء على ملعب السلام في بواكي.

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