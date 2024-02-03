أمم إفريقيا.. جنوب إفريقيا تكمل المربع الذهبي بفوزها على الرأس الأخضر

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت جنوب إفريقيا نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعدما تغلبت على الرأس الأخضر بركلات الترجيح 2-1 (الوقت الأصلي والإضافي 0-0)، السبت على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو.
وفرض حارس ماميلودي صنداونز رونوين وليامس نفسه نجماً لركلات الترجيح حيث تصدّى لأربع منها، مانحاً بلاده جنوب إفريقيا بطاقة العبور إلى نصف النهائي الأول منذ 2000. وضرب "بافانا بافانا" موعداً في نصف النهائي مع نيجيريا الأربعاء على ملعب السلام في بواكي.
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