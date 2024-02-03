46 قتيلاً على الأقل في حرائق غابات بتشيلي

أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش، السبت، أن ما لا يقل عن 46 شخصاً لقوا حتفهم بسبب حرائق الغابات التي تستعر في وسط البلاد، مشيراً إلى أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح.

وتصاعد الدخان الأسود فوق مناطق كبيرة من إقليم فالبارايسو الذي يقطنه ما يقرب من مليون نسمة في وسط تشيلي، بينما يبذل رجال الإطفاء جهودا مضنية لإخماد النيران بالمنطقة باستخدام طائرات هليكوبتر وعربات الإطفاء.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن عدد الحرائق المستعرة في أنحاء البلاد بلغ 92، وهو ما أدى إلى تضرر أكثر من 43 ألف هكتار.

وأضافت توها: "عدد الوفيات مبدئي... لدينا تقارير من أماكن أخرى تشير إلى احتمال سقوط المزيد من القتلى لكن لم نتأكد (بعد) ميدانيا".

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