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20 قتيلاً على الأقل في قصف أوكراني على ليسيتشانسك وفق موسكو

2/3/2024 7:17:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت السلطات الروسية أن قصفاً أوكرانيّاً استهدف مخبزاً في مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية الشرقية الواقعة تحت سيطرتها أدى إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل، مبدية خشيتها من ارتفاع عدد الضحايا.

وسقطت ليسيتشانسك الواقعة في منطقة لوغانسك، في أيدي القوات الروسية في صيف العام 2022 بعد معركة عنيفة.

وبالكاد تتحرك الجبهة في شرق أوكرانيا منذ أشهر، لكن القتال ما زال دموياً وقد تصاعدت حدة القصف بين الروس والأوكرانيين هذا الشتاء.

وكتبت وزارة الطوارئ الروسية على تلغرام: "في ليسيتشانسك، عثر موظفو وزارة الطوارئ الروسية على جثث 20 شخصاً تحت الأنقاض". ونشرت مقطع فيديو لمسعفين يعملون في الظلام وينتشلون جثة من تحت الأنقاض قبل أن يعثروا على امرأة مصابة أجليت على نقالة.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنها تعتزم مواصلة البحث "طوال الليل" وإن المسعفين "أنقذوا حتى الآن عشرة أشخاص" من تحت الأنقاض.

واتهم ليونيد باسيشنيك، حاكم لوغانسك الذي عينته روسيا، القوات الأوكرانية باستهداف مخبز مزدحم قال إنه معروف بتقديم الخبز الطازج في عطل نهاية الأسبوع.


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