بريطانيا تشارك في ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن

أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، أنها شاركت في موجة ثالثة من "الضربات المتناسبة والمستهدفة" على أهداف تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، بهدف مواصلة تقويض القدرات.

وذكر وزير الدفاع جرانت شابس في بيان: "شاركت القوات الجوية الملكية في موجة ثالثة من الضربات المتناسبة والمستهدفة على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن. تحركنا جنباً إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين، بدعم من العديد من الشركاء الدوليين ومن منطلق الدفاع عن النفس وبما يتفق مع القانون الدولي".

وقال مسؤولون أمريكيون

في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة نفذت سلسلة ضربات على أهداف في اليمن.

ونفذت بريطانيا والولايات المتحدة ضربات منسقة في اليمن هذا العام ضد الحوثيين الذين يهاجمون الملاحة في البحر الأحمر فيما وصفوه بأنه "تضامن مع الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل".

وعزز ذلك مخاوف من إمكانية انتشار الصراع في أنحاء أخرى من الشرق الأوسط.

وقال شابس: "هذا ليس تصعيداً.. نجحنا بالفعل في استهداف منصات إطلاق ومواقع تخزين لها صلة بهجمات الحوثيين، وأنا واثق من أن أحدث ضرباتنا قوضت على نحو أكبر قدرات الحوثيين".

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