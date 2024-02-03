يعتدون على راهب ألماني في البلدة القديمة من القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN/ اعتدى مستعمرون، مساء اليوم السبت، على راهب ألماني في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان: إن رئيس الرهبان البندكتان في الأرض المقدسة الأب نيقوديموس شنابل، تعرض لحادثة اعتداء وبصق من قبل مستعمر، في حين قام آخر بشتم المسيح عيسى عليه السلام.

ويتعرض الرهبان في القدس، لاعتداءات متواصلة في السنوات الأخيرة من قبل المستعمرين المتطرفين، حيث أظهرت مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض الراهب شنابل للبصق والشتم.

وأصدر رؤساء الكنائس 12 بيانا يحتجون فيه على هذه الانتهاكات، منذ نهاية عام 2021 حتى نهاية العام الماضي.

وتصاعدت وتيرة اعتداءات المستعمرين على المسيحيين في البلدة القديمة من القدس، وكذلك على الرهبان والسيّاح المسيحيين القادمين من مختلف دول العالم، ومن أشهر الاعتداءات ما يعرف بظاهرة "البصق على غير اليهودي".