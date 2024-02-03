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800 مسؤول أميركي وأوروبي ينتقدون تحيز حكوماتهم لإسرائيل

2/3/2024 7:10:02 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان /PNN / وقع أكثر من 800 مسؤول من الولايات المتحدة وأوروبا، رسالة مفتوحة تتضمن انتقادات لاذعة للسياسة الغربية تجاه إسرائيل وغزة، واتهموا فيها حكوماتهم بـ "التواطؤ المحتمل في جرائم حرب".
ووفقاً لشبكة (CNN)، قال المسؤولون في الرسالة التي صدرت الجمعة، إن هناك "دلائل معقولة على أن سياسات حكوماتنا تساهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية".

واتهم المسوؤلون، ومن بينهم نحو 80 مسؤولاً ودبلوماسيا أميركياً، حكوماتهم بـ"الفشل في إلزام إسرائيل بنفس المعايير التي تطبقها على الدول الأخرى وإضعاف مكانة بلدانهم الأخلاقية في العالم".

ودعا الموقعون على الرسالة حكوماتهم إلى "استخدام كل نفوذها" للوصول إلى وقف إطلاق النار، والتوقف عن القول بأن هناك "أساسا منطقيا استراتيجيا يمكن الدفاع عنه وراء العملية الإسرائيلية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد
27.238 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم

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