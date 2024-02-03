نقابة الصحفيين تشيد بتقرير أممي يجرم الاحتلال ويشيد بشجاعة الصحافة الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN / أشادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بتقرير مجموعة من الخبراء الأمميين بما يخص جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأشاد تصريح صحفي صادر عن لجنة الحريات في النقابة، بموقف مجموعة الخبراء الأمميين وأهمية ذلك في تدعيم موقف نقابة الصحفيين بالمحافل الدولية والمحاكم العالمية لملاحقة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته واعتداءاته على الحالة الصحفية الفلسطينية.

وأضافت النقابة، إن مجموعة الخبراء الموقعة على البيان تحمل مسميات وازنة لها قيمة كبيرة في مجال حقوق الانسان على المستوى الاممي مثل (إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير؛ فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ موريس تيدبال-بنز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ بن سول المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب).

وعقب رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام على ان بيان الخبراء الأمميين يشكل مستندا إضافيا ومهما في سعي النقابة لملاحقة منظومة الاحتلال على جرائمها وان هنالك تواصل ما بين نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين وبعض النقابات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإتمام كافة البيانات المطلوبة قانونيا لمواصلة المساعي لملاحقة الاحتلال على جرائمه.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

ففي البيان الذي

نشروه نهاية الأسبوع الماضي جاء فيه” إنهم يشعرون بالقلق إزاء الأعداد المرتفعة للغاية من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قُتلوا أو تعرضوا للهجوم أو أصيبوا أو اعتُقلوا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، في الأشهر الأخيرة،“في تجاهل صارخ للقانون الدولي”. وقال الخبراء“ندين جميع أعمال القتل والتهديدات والاعتداءات على الصحفيين .

وأشاد الخبراء الحقوقيون بشكل خاص“بشجاعة وصمود الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في غزة الذين يواصلون تعريض حياتهم للخطر كل يوم أثناء أداء واجبهم، بينما يتحملون أيضا مشقة هائلة وخسائر مأساوية للزملاء والأصدقاء والعائلات في غزة في أحد أكثر الصراعات دموية وقسوة في عصرنا”.

وأضاف الخبراء، أنه نادرا ما دفع الصحفيون“مثل هذا الثمن الباهظ” لمجرد قيامهم بعملهم كما يفعل الصحفيون في غزة الأن. وسلطوا الضوء على قضية صحفي قناة الجزيرة وائل الدحدوح، الذي فقد زوجته واثنين من أبنائه وحفيده نتيجة القصف الإسرائيلي في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وعانى هو نفسه من هجوم بطائرة بدون طيار أدى إلى مقتل زميله المصور في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وقال الخبراء إنهم تلقوا تقارير مثيرة للقلق مفادها أنه على الرغم من إمكانية التعرف على الصحفيين بوضوح وهم يرتدون السترات والخوذات التي تحمل علامة“الصحافة” أو وهم يتنقلون في مركبات صحفية تحمل علامات واضحة، إلا أنهم يتعرضون للهجوم، وهو ما يبدو أنه يشير إلى أن عمليات القتل والإصابة والاعتقال هي“استراتيجية متعمدة من قِبل القوات الإسرائيلية لعرقلة وسائل الإعلام وإسكات التقارير الناقدة”.

وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء رفض إسرائيل السماح لوسائل الإعلام من خارج غزة بالدخول وتقديم التقارير ما لم تكن برفقة القوات الإسرائيلية، مؤكدين أن الهجمات على وسائل الإعلام في غزة والقيود المفروضة على الصحفيين الآخرين في الوصول إلى غزة، إلى جانب الانقطاعات الشديدة للإنترنت،“تشكل عوائق رئيسية أمام حق الحصول على المعلومات لسكان غزة وكذلك العالم الخارجي”.ودعوا كذلك أطراف النزاع إلى السماح بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة في كل عملية قتل للصحفيين وفقا للمعايير الدولية، لا سيما بروتوكول مينيسوتا المتعلّق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة.

وحث الخبراء المستقلون كذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على إيلاء اهتمام خاص“للنمط الخطير للهجمات والإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”، مشددين على أن استهداف وقتل الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة“يجب أن يتوقف”.



