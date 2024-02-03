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البنتاغون: لا نسعى لحرب أوسع

2/3/2024 7:09:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ان الولايات المتحدة لا تسعى لحرب أوسع نطاقا ولا للصراع مع إيران ولكن ستواصل القيام بما يلزم لمحاسبة من يهاجمون قواتها.
واضافت نعمل على مدار الساعة من أجل محاسبة المسؤولين عن الهجوم على قواتنا قرب الحدود الأردنية.

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