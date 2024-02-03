البنتاغون: لا نسعى لحرب أوسع

البنتاغون: لا نسعى لحرب أوسع
التاريخ
2/3/2024 7:09:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ان الولايات المتحدة لا تسعى لحرب أوسع نطاقا ولا للصراع مع إيران ولكن ستواصل القيام بما يلزم لمحاسبة من يهاجمون قواتها.
واضافت نعمل على مدار الساعة من أجل محاسبة المسؤولين عن الهجوم على قواتنا قرب الحدود الأردنية.
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