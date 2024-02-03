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الأردنية للطيران تعلن دعمها القوي لمنتخب النشامى: رحلات جوية إلى الدوحة بأسعار رمزية

2/3/2024 7:09:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الأردنية للطيران، اليوم عن تصريح هام يؤكد فيه التزام الشركة بدعم منتخب النشامى بكل الوسائل الممكنة في مشواره الرياضي.
حيث صرح الكابتن زهير الخشمان الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة ستقوم بتخصيص كامل أسطول طائراتها لتنفيذ رحلات جوية إضافية إلى الدوحة، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الجماهير الوفية من دعم فريقها الوطني.
وأكد الكابتن الخشمان أن تذاكر الرحلات ستكون بأسعار رمزية، بهدف تشجيع المزيد من الجماهير على الانضمام والتعبير عن تضامنهم مع منتخبهم.
وفي ختام تصريحه، دعا الكابتن الخشمان جميع المهتمين إلى الحجز عبر شركة صنديز للسياحة والسفر وشركة دلاس للسياحة والسفر، معربًا عن أمله في رؤية الجماهير تشجع بحماس فريقها وتمثل بكل فخر واعتزاز لوطنها في هذه الرحلة الرياضية الاستثنائية.
و تم ذكر طريقة الاتصال المباشرة
للحجز والاستفسار، يُرجى التواصل على:
فرع جبل الحسين: 0777066017
فرع أم أذينة: 065525558
واتساب: 0777066018

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