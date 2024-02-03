ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
التاريخ
2/3/2024 7:09:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 3 أشخاص وجرح آخرون في غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدة الطيبة جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا)، في بيروت" إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية نفذت غارة على وسط بلدة الطيبة ما أدى الى سقوط الضحايا ودمار شديد".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN03022024000208011052ID1107805693
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.