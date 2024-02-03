ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا)، في بيروت" إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية نفذت غارة على وسط بلدة الطيبة ما أدى الى سقوط الضحايا ودمار شديد".

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