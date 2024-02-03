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ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

2/3/2024 7:09:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 3 أشخاص وجرح آخرون في غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدة الطيبة جنوب لبنان.


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا)، في بيروت" إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية نفذت غارة على وسط بلدة الطيبة ما أدى الى سقوط الضحايا ودمار شديد".

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