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غارات أميركية بريطانية على صنعاء

2/3/2024 7:09:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات أميركية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء.
يأتي ذلك بعيد إعلان القيادة الوسطى الأميركية عن استهداف 6 صواريخ مضادة للسفن في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.

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