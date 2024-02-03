غارات أميركية بريطانية على صنعاء

غارات أميركية بريطانية على صنعاء
التاريخ
2/3/2024 7:09:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات أميركية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء.
يأتي ذلك بعيد إعلان القيادة الوسطى الأميركية عن استهداف 6 صواريخ مضادة للسفن في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.
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