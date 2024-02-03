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ولي العهد يهنئ قطر بتأهل العنابي لنصف نهائي كأس آسيا

2/3/2024 7:09:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قطر بتأهلها للمربع الذهبي“نصف النهائي” في كأس آسيا.
ولي العهد، قال عبر إنستغرام :”مبارك للعنابي التأهل، مبارك للشعب القطري الشقيق”.

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