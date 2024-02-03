ولي العهد يهنئ قطر بتأهل العنابي لنصف نهائي كأس آسيا

ولي العهد يهنئ قطر بتأهل العنابي لنصف نهائي كأس آسيا
التاريخ
2/3/2024 7:09:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قطر بتأهلها للمربع الذهبي“نصف النهائي” في كأس آسيا.
ولي العهد، قال عبر إنستغرام :”مبارك للعنابي التأهل، مبارك للشعب القطري الشقيق”.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN03022024000208011052ID1107805691
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.