دورة تدريبية حول توظيف التطبيقات الحديثة في زراعة القمح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتم المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم السبت، دورة تدريبية متقدمة حول مراقبة زراعة القمح والشعير باستخدام التطبيقات الجغرافية والاستشعار عن بعد وانترنت الأشياء.
وأكد مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، أهمية هذه الدورة في بناء قدرات العاملين في مديريات الزراعة في إصدار شهادات إنتاج للقمح والشعير باستخدام تطبيقات حديثة وتوظيفها لتطوير القطاع الزراعي، من خلال توفير الوقت والجهد على المزارع.
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