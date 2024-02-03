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دورة تدريبية حول توظيف التطبيقات الحديثة في زراعة القمح

2/3/2024 3:11:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتم المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم السبت، دورة تدريبية متقدمة حول مراقبة زراعة القمح والشعير باستخدام التطبيقات الجغرافية والاستشعار عن بعد وانترنت الأشياء.


وأكد مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، أهمية هذه الدورة في بناء قدرات العاملين في مديريات الزراعة في إصدار شهادات إنتاج للقمح والشعير باستخدام تطبيقات حديثة وتوظيفها لتطوير القطاع الزراعي، من خلال توفير الوقت والجهد على المزارع.

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