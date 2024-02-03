الصحفي عوني بدر في ذمة الله

واستذكر المبيضين مناقب الفقيد واسهاماته في الصحافة الأردنية، إذ عمل في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وفي صحف الرأي والدستور والأخبار وصوت الشعب، كما عمل في المركز الأردني للإعلام.

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