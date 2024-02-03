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الصحفي عوني بدر في ذمة الله

2/3/2024 3:11:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة/ رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الدكتور مهند المبيضين، الزميل الصحفي عوني بدر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت ، بعد مسيرة حافلة في العمل الصحفي.


واستذكر المبيضين مناقب الفقيد واسهاماته في الصحافة الأردنية، إذ عمل في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وفي صحف الرأي والدستور والأخبار وصوت الشعب، كما عمل في المركز الأردني للإعلام.

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