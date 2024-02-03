قصف متبادل في جنوب لبنان
التاريخ
2/3/2024 3:11:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام بإطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.
كما أفادت بقصف مدفعي إسرائيلي من الجليل الأعلى باتجاه جنوب لبنان.
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