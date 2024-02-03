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تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاحد- تحذيرات

2/3/2024 3:11:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الاحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ والاجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا خاصة في شمال ووسط المملكة، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى ، فيما قد تشهد المناطق الشمالية الشرقية زخات خفيفة ومتفرقة من المطر.

التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

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