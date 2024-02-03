تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاحد- تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الاحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ والاجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا خاصة في شمال ووسط المملكة، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى ، فيما قد تشهد المناطق الشمالية الشرقية زخات خفيفة ومتفرقة من المطر.
التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.
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