مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: علينا أن نقضي على الأونروا

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: علينا أن نقضي على الأونروا
التاريخ
2/3/2024 3:11:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ، السبت ، "علينا أن نقضي على الأونروا الآن وإلى الأبد"
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