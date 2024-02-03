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مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: علينا أن نقضي على الأونروا

2/3/2024 3:11:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ، السبت ، "علينا أن نقضي على الأونروا الآن وإلى الأبد"

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