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نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يعتقل النساء ويستخدمهن كرهائن

2/3/2024 3:11:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت سيدة فلسطينية حامل في شهرها الرابع من منزلها كرهينة قبل يومين، بهدف الضغط على زوجها لتسليم نفسه، والذي اُعتقل لاحقًا بعد تسليم نفسه، إلا أن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقالها.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات اعتقال المواطنين كرهائن ومنهم نساء، والتي تشكل جريمة، إلى جانب جملة الجرائم والانتهاكات التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول .

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