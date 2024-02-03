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بلدية المزار الجديدة تعاملت مع 50 شكوى خلال المنخفض الجوي

2/3/2024 3:11:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير بلدية المزار الجديدة المهندس اياد الجراح، إن البلدية تعاملت مع 50 شكوى من المواطنين خلال المنخفض الجوي الأخير.


وأضاف الجراح لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت، إن شكاوى المواطنين جاءت لمداهمة المياه لعدد من المنازل وساحاتها، والمحال التجارية، لغزارة هطول الأمطار على مناطق اللواء خاصة في منطقة حوفا المزار، على الرغم من قيام البلدية بعمل مصدات وأقنية لتصريف مياه الأمطار بقيمة 350 ألف دينار استعدادا لفصل الشتاء.

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