بلدية المزار الجديدة تعاملت مع 50 شكوى خلال المنخفض الجوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير بلدية المزار الجديدة المهندس اياد الجراح، إن البلدية تعاملت مع 50 شكوى من المواطنين خلال المنخفض الجوي الأخير.
وأضاف الجراح لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت، إن شكاوى المواطنين جاءت لمداهمة المياه لعدد من المنازل وساحاتها، والمحال التجارية، لغزارة هطول الأمطار على مناطق اللواء خاصة في منطقة حوفا المزار، على الرغم من قيام البلدية بعمل مصدات وأقنية لتصريف مياه الأمطار بقيمة 350 ألف دينار استعدادا لفصل الشتاء.
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