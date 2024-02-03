المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 60 بالمئة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت، إلى ما نسبته 60,1 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.
وأوضحت بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7 بالمئة.
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