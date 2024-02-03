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المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 60 بالمئة

2/3/2024 3:11:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت، إلى ما نسبته 60,1 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.


وأوضحت بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7 بالمئة.

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